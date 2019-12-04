В Одессе локализовали пожар в колледже

КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Пожар в колледже в Одессе локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, продолжается тушение, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В среду в колледже в Одессе начался пожар. В областном управлении Госслужбы по ЧС сообщали о 13 пострадавших. По данным полиции Одесской области, в больнице скончалась сотрудница учебного заведения. По информации местного издания "Думская", в результате пожара госпитализирован 21 человек.
"Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса локализован в 14.18 (15.18 мск) на площади 4 тысячи квадратных метров… Продолжается ликвидация пожара", - говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы по ЧС в Facebook.
По информации ведомства, в результате пожара пострадали 14 человек, в том числе шесть пожарных, один человек погиб.