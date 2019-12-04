Россия останется космической державой, заявил эксперт

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия не перестанет быть космической державой после начала полетов к Международной космической станции ( МКС ) американских пилотируемых кораблей, этим статусом обладают страны, имеющие собственные ракеты-носители, спутники и космодромы, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев

Ранее американское издание The Hill сообщило, что НАСА планирует в 2020 году начать запускать пилотируемые корабли к МКС. По мнению издания, это станет "началом конца" России как космической державы.

"Не потеряет (статус - ред.). Космическая держава - это практически официальное наименование той страны, которая имеет собственные ракеты-носители, собственные спутники, может выводить их на орбиту, и собственный космодром", - сказал РИА Новости Моисеев.

"Россия - космическая держава вне зависимости от того, сколько денег она за это получает (за предоставление НАСА мест на кораблях "Союз" - ред.)", - добавил он.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.