Россия останется космической державой, заявил эксперт

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия не перестанет быть космической державой после начала полетов к Международной космической станции (МКС) американских пилотируемых кораблей, этим статусом обладают страны, имеющие собственные ракеты-носители, спутники и космодромы, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
"Не потеряет (статус - ред.). Космическая держава - это практически официальное наименование той страны, которая имеет собственные ракеты-носители, собственные спутники, может выводить их на орбиту, и собственный космодром", - сказал РИА Новости Моисеев.
"Россия - космическая держава вне зависимости от того, сколько денег она за это получает (за предоставление НАСА мест на кораблях "Союз" - ред.)", - добавил он.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск на станцию первого корабля Starliner без экипажа намечается на 19 декабря. Ожидается, что оба корабля совершат испытательные полеты с экипажами в первой половине 2020 года, после чего будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.