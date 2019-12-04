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РИА Наука
2019-12-04T15:35+0300
https://ria.ru/20191204/1561960213.html
Россия останется космической державой, заявил эксперт
https://cdn23.img.ria.ru/images/156174/56/1561745654_0:106:3081:1839_1036x0_80_0_0_e450bf8eadca2d81a7f4d4df09efae1e.jpg
РИА Новости

Россия останется космической державой, заявил эксперт

15:35 04.12.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовКосмодром Байконур
Космодром Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Космодром Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия не перестанет быть космической державой после начала полетов к Международной космической станции (МКС) американских пилотируемых кораблей, этим статусом обладают страны, имеющие собственные ракеты-носители, спутники и космодромы, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Ранее американское издание The Hill сообщило, что НАСА планирует в 2020 году начать запускать пилотируемые корабли к МКС. По мнению издания, это станет "началом конца" России как космической державы.
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"Не потеряет (статус - ред.). Космическая держава - это практически официальное наименование той страны, которая имеет собственные ракеты-носители, собственные спутники, может выводить их на орбиту, и собственный космодром", - сказал РИА Новости Моисеев.
"Россия - космическая держава вне зависимости от того, сколько денег она за это получает (за предоставление НАСА мест на кораблях "Союз" - ред.)", - добавил он.
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В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск на станцию первого корабля Starliner без экипажа намечается на 19 декабря. Ожидается, что оба корабля совершат испытательные полеты с экипажами в первой половине 2020 года, после чего будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.
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РИА НаукаИван МоисеевМеждународная космическая станция (МКС)НАСАSpaceXРоссияСША
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