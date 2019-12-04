Эксперт прокомментировал заявление Токаева о Крыме

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Слова казахстанского президента Слова казахстанского президента Касым-Жомарт Токаева о том, что Нур-Султан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией, не являются официальным признанием изменения границы России и Украины , скорее это заявление об отсутствии угрозы для Казахстана со стороны Москвы, считает директор Аналитического центра МГИМО (У) МИД России Андрей Казанцев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан "не называет то, что произошло в Крыму, аннексией", "аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму". Он отметил, что никакого страха у казахстанского правительства в связи с событиями на Украине не было, так как у Казахстана абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией.

"Речь идет не о том, что в данном случае Казахстан в лице президента Токаева признает Крым официальной частью России, речь идет скорее о другом. О том, что Казахстан заявляет в лице Токаева, что не считает, что Россия каким-либо образом угрожает безопасности Казахстана и что возможен какой-то конфликт между Россией и Казахстаном на севере Казахстана по образцу крымского, такие рассуждения очень часто встречались в рядах оппозиции казахстанской и так далее. То есть Токаев заявил, что Казахстан не считает, что такого рода конфликт может реально произойти", - сказал РИА Новости эксперт.

По словам Казанцева, по сути дела Токаев просто подтверждает давнюю стратегию Казахстана, что он поддерживает хорошие добрососедские отношения с Россией, является ее ближайшим партнером и союзником и не опасается каких-либо угроз со стороны России, в частности на северных границах Казахстана. "Однако, насколько я понимаю, такое заявление не означает, что Казахстан именно официально признает изменение границы России и Украины", - отметил он.

Как подчеркнул эксперт, за такое заявление Токаев, возможно, будет подвергаться определенной критике на Западе, так как если раньше заявления официального руководства Казахстана можно было трактовать более двояко, то здесь это более прямое пророссийское толкование.

"Но все-таки Казахстан не отказывается, насколько я понимаю, от принципа официально не признавать изменение границ в данном заявлении, потому что официальная формулировка должна была бы быть другой", - заключил эксперт.