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2019-12-04T15:31+0300
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Названы страны, наиболее пострадавшие от природных явлений в 2018 году
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РИА Новости

Названы страны, наиболее пострадавшие от природных явлений в 2018 году

15:31 04.12.2019
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© AP Photo / Aaron FavilaПоследствия тайфуна "Мангхут" на Филиппинах. 16 сентября 2018
Последствия тайфуна Мангхут на Филиппинах. 16 сентября 2018
© AP Photo / Aaron Favila
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Природные катаклизмы нанесли самый большой вред населению, инфраструктуре и экономике Японии, Филиппин и Германии, говорится в ежегодном отчете независимых экспертов Germanwatch Climate Risk Index 2020, который был представлен на международной климатической конференции в Мадриде COP25 в среду.
В этом году Germanwatch опубликовал свой 15-й рейтинг. Он основан на наиболее достоверных данных, которые оценивают влияние экстремальных погодных явлений на социально-экономические аспекты жизни стран.
"Япония, Филиппины и Германия заняли верхние позиции в списке стран, которые больше всех пострадали от природных катастроф в 2018 году", - говорится в докладе.
Как уточняют авторы доклада, в десятку самых пострадавших стран также вошли Мадагаскар, Индия, Шри-Ланка, Кения, Руанда, Канада и Фиджи. Самые больше потери в денежном эквиваленте понесли Индия и Япония (37 и 35 миллиардов долларов США соответственно). Больше всего смертей отмечено в Индии - 2081 человек, а также в Германии и Японии - более 1,2 тысячи человек.
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Кроме того, наибольшие последствия для стран в 2018 году были связаны с участившимися волнами жары. Например, в Европе частота таких явлений за последние 100 лет выросла в 100 раз. От волн жары больше всего пострадали Германия, Япония и Индия.
"Кроме того, нет достаточных данных о воздействии волн жары в Африке", - говорится в документе.
Россия занимает 79 место в рейтинге. По оценкам экспертов, экономические потери страны составили 31 миллион долларов США, а человеческие - в результате природных катастроф - 44 человека.
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В докладе также отмечается, что за весь период наблюдений с 1999 по 2018 год наиболее пострадавшими странами являются Пуэрто-Рико, Мьянма и Гаити. Во всем мире за это время жертвами почти 12 тысяч катаклизмов стали 495 тысяч человек.
Эксперты связывают рост числа природных катастроф с глобальным изменением климата. Основным международным соглашением по борьбе с изменениями климата является Парижское, которое Россия ратифицировала в 2019 году. Страны пытаются сократить выбросы парниковых газов, и, тем самым, приостановить рост глобальной температуры в пределах 1,5 градусов.
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ГерманияЯпонияФилиппиныВ мире
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