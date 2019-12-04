Названы страны, наиболее пострадавшие от природных явлений в 2018 году

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Природные катаклизмы нанесли самый большой вред населению, инфраструктуре и экономике Филиппин и Природные катаклизмы нанесли самый большой вред населению, инфраструктуре и экономике Японии Германии , говорится в ежегодном отчете независимых экспертов Germanwatch Climate Risk Index 2020, который был представлен на международной климатической конференции в Мадриде COP25 в среду.

В этом году Germanwatch опубликовал свой 15-й рейтинг. Он основан на наиболее достоверных данных, которые оценивают влияние экстремальных погодных явлений на социально-экономические аспекты жизни стран.

"Япония, Филиппины и Германия заняли верхние позиции в списке стран, которые больше всех пострадали от природных катастроф в 2018 году", - говорится в докладе.

Как уточняют авторы доклада, в десятку самых пострадавших стран также вошли Мадагаскар, Индия, Шри-Ланка, Кения, Руанда, Канада и Фиджи. Самые больше потери в денежном эквиваленте понесли Индия и Япония (37 и 35 миллиардов долларов США соответственно). Больше всего смертей отмечено в Индии - 2081 человек, а также в Германии и Японии - более 1,2 тысячи человек.

Кроме того, наибольшие последствия для стран в 2018 году были связаны с участившимися волнами жары. Например, в Европе частота таких явлений за последние 100 лет выросла в 100 раз. От волн жары больше всего пострадали Германия, Япония и Индия.

"Кроме того, нет достаточных данных о воздействии волн жары в Африке", - говорится в документе.

Россия занимает 79 место в рейтинге. По оценкам экспертов, экономические потери страны составили 31 миллион долларов США, а человеческие - в результате природных катастроф - 44 человека.

В докладе также отмечается, что за весь период наблюдений с 1999 по 2018 год наиболее пострадавшими странами являются Пуэрто-Рико, Мьянма и Гаити. Во всем мире за это время жертвами почти 12 тысяч катаклизмов стали 495 тысяч человек.