Германия ждет от России содействия в расследовании убийства в Берлине

БЕРЛИН, 4 дек – РИА Новости. Власти Власти ФРГ ожидают от России серьезного и незамедлительного содействия в расследовании убийства в Берлине, оставляют себе право на дальнейшие шаги, говорится в заявлении, которое распространило в среду внешнеполитическое ведомство.

В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".

"С точки зрения федерального правительства, серьезное и быстрое сотрудничество российских властей остается востребованным, учитывая, что сегодня генеральный прокурор взял на себя расследование по этому делу на том основании, что имеются достаточные фактические свидетельства того, что убийство совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации или таковых органов автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации", - говорится в заявлении.

"Федеральное правительство оставляет за собой право предпринять дальнейшие шаги в этом вопросе в свете расследования", - заявили в МИД, ранее ведомство объявило персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.