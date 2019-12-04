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Число госпитализированных при пожаре в одесском колледже выросло до 21
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РИА Новости

Число госпитализированных при пожаре в одесском колледже выросло до 21

15:06 04.12.2019 (обновлено: 23:45 04.12.2019)
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© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Двадцать один человек госпитализирован в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщило в среду издание "Думская" со ссылкой на представителя муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева, полиция подтвердила эту информацию.
В среду в колледже в Одессе начался пожар. Ранее пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщила, что число пострадавших при пожаре выросло до 13 человек, в том числе пострадали пять пожарных. Как сообщили в главном управлении Госслужбы по ЧС области агентству УНИАН, одна из пострадавших в пожаре скончалась. По предварительным данным, умерла преподаватель колледжа, 1976 года рождения.
"В больницах сейчас находится 21 человек, сообщила представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева, в том числе девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных. Один учащийся колледжа и один пожарный - в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги", - пишет издание в Telegram.
Позднее полиция подтвердила госпитализацию 21 человека. "По состоянию на 14.35 (15.35 мск - ред.) всего в медицинские учреждения госпитализированы 22 человека. Из них одна женщина (о которой сообщалось ранее) умерла", - сообщила пресс-служба полиции области.
Как сообщили в Госслужбе Украины по ЧС, всем пострадавшим и их близким оказывается психологическая помощь.
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Пожар в одесском колледжеОдессаУкраинаВ мире
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