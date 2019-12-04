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2019-12-04T19:49+0300
https://ria.ru/20191204/1561958930.html
The Hill предрек крах России как космической державы
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РИА Новости

The Hill предрек крах России как космической державы

15:05 04.12.2019 (обновлено: 19:49 04.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Американское издание The Hill назвало запуск регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС "началом конца России как космической державы".
Отмечается, что запуск программы НАСА Commercial Crew запланирован на лето 2020 года. При этом из-за технических проблем и недоработок ее старт переносили на три года.
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Эта программа позволит впервые с 2011 года совершать полеты астронавтам НАСА на американских кораблях.
"Слишком долгая зависимость американцев и других космонавтов от России подходит к концу", — отмечает издание.
При этом, по информации The Hill, стоимость отправки одного астронавта на корабле "Союз" обходилась США в 85 миллионов долларов. Авторы статьи считают, что прекращение этих выплат якобы станет тяжелым ударом для России.
Ранее стало известно, что НАСА приобретет два места на российских кораблях "Союз", чтобы обеспечить присутствие своих астронавтов на МКС до сентября 2021 года.
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В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon — компанией SpaceX, Starliner — компанией Boeing.
В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск на станцию первого корабля Starliner без экипажа намечается на 17 декабря. Ожидается, что оба корабля совершат испытательные полеты с экипажами в первой половине 2020 года, после чего будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.
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НАСАSpaceXРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Да ну, ведь как известно фалконы не летают, и только на батутах весь мир может, кроме России. Ну а что вы хотели? Зато вон у нас какой космодром востончый до сих пор не достроится, гордитесь, а если узнаете сколько его обслуживание обходится помимо строительства, вообще загордитесь пуще прежнего.
4 декабря, 15:16
КМКостя Магомедов
697392103
Ну хоть где-то можно сказать, что они правы, потому что с таким руководством в лице Рогозина и его прихлебателями вообще удивительно как Федерация после развала великой космической державы (СССР, если что) в каменный век не вернулись.
4 декабря, 15:34
ЦАЦезарь Август
101622363
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