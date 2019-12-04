The Hill предрек крах России как космической державы

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Американское издание Американское издание The Hill назвало запуск регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС "началом конца России как космической державы".

Отмечается, что запуск программы НАСА Commercial Crew запланирован на лето 2020 года. При этом из-за технических проблем и недоработок ее старт переносили на три года.

Эта программа позволит впервые с 2011 года совершать полеты астронавтам НАСА на американских кораблях.

"Слишком долгая зависимость американцев и других космонавтов от России подходит к концу", — отмечает издание.

При этом, по информации The Hill, стоимость отправки одного астронавта на корабле "Союз" обходилась США в 85 миллионов долларов. Авторы статьи считают, что прекращение этих выплат якобы станет тяжелым ударом для России.

Ранее стало известно, что НАСА приобретет два места на российских кораблях "Союз", чтобы обеспечить присутствие своих астронавтов на МКС до сентября 2021 года.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon — компанией SpaceX , Starliner — компанией Boeing.