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В МИД отреагировали на высылку российских дипломатов из Берлина
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РИА Новости

В МИД отреагировали на высылку российских дипломатов из Берлина

15:02 04.12.2019 (обновлено: 15:47 04.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российская сторона вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - указали в министерстве.
"Политизированный подход к вопросам следствия не допустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер", - заключили там.
Ранее стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии, говорится в заявлении, которое распространило в среду внешнеполитическое ведомство.
В ведомстве указали, что ожидание от России содействия в расследовании убийства "в последний раз было высказано госсекретарем Михаэлисом послу Нечаеву 20 ноября 2019 года в беседе в МИД ФРГ".
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
Московский Кремль
Вчера, 12:58
Кремль не имеет данных по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине
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Убийство гражданина Грузии в БерлинеМИД РФМИД ГерманииГерманияРоссияВ мире
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