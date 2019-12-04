В МИД отреагировали на высылку российских дипломатов из Берлина

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российская сторона вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - указали в министерстве.
"Политизированный подход к вопросам следствия не допустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер", - заключили там.
Ранее стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии, говорится в заявлении, которое распространило в среду внешнеполитическое ведомство.
В ведомстве указали, что ожидание от России содействия в расследовании убийства "в последний раз было высказано госсекретарем Михаэлисом послу Нечаеву 20 ноября 2019 года в беседе в МИД ФРГ".
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".