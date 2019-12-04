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Познер рассказал, что дважды справился с раком
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РИА Новости

Познер рассказал, что дважды справился с раком

15:00 04.12.2019 (обновлено: 22:40 04.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Познер
Телеведущий Владимир Познер
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Известный телеведущий Владимир Познер в интервью изданию StarHit рассказал о борьбе с онкологическими заболеваниями.
"Если вы хотите знать о моей личной жизни, то да, я дважды перенес рак", — отметил ведущий.
Познер рассказал, что в 1993 году у него диагностировали опухоль предстательной железы.

"Мое ощущение было такое, как будто я вошел в кирпичную стену сходу. И сразу казалось, что все, конец. Мне было 59 лет, хотелось еще жить. Я вспоминаю это сегодня, потому что хочу сказать: всегда нужно бороться", — признался он.

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Когда у него диагностировали рак во второй раз, ведущий не уточнил, однако подчеркнул, что хотя онкобольным очень важна поддержка близких и друзей, верить в свое выздоровление в первую очередь они должны сами.
"Тот факт, что у меня был рак, позволяет мне говорить: посмотрите на меня, я болел 20 лет назад и являюсь примером того, что эту болезнь можно преодолеть, если вовремя поймать ее и сделать все необходимое", — объяснил он.
Сейчас Познер часто принимает участие в благотворительных акциях, средства от которых идут в поддержку тяжелобольных. Несколько лет назад он стал частью движения под названием "Вместе против рака".
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ракЗдоровьеВладимир ПознерОбщество
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