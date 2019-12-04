В Госдуме прокомментировали высылку российских дипломатов из Германии

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Высылка двух сотрудников российского посольства из ФРГ не повлияет на проведение саммита "нормандской четверки" по Украине в Париже, который пройдет 9 декабря, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее МИД ФРГ объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с расследованием дела об убийстве гражданина Грузии. В конце августа неизвестный застрелил человека в районе Моабит. Прокуратура Берлина позже сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии задержан 49-летний россиянин.
"Для того чтобы обвинять, нужны доказательства, они должны быть существенными и объективными. Есть попытки определенных лиц помешать, в том числе проведению саммита, попытаться испортить отношения между Россией и Германией, есть силы, которые постоянно вбивают клинья в эти отношения, это факт. Я не думаю, что этой ситуации будет достаточно, чтобы помешать проведению саммита, он должен состояться", - сказал Чепа РИА Новости.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.