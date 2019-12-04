В Госдуме прокомментировали высылку российских дипломатов из Германии

"Для того чтобы обвинять, нужны доказательства, они должны быть существенными и объективными. Есть попытки определенных лиц помешать, в том числе проведению саммита, попытаться испортить отношения между Россией и Германией, есть силы, которые постоянно вбивают клинья в эти отношения, это факт. Я не думаю, что этой ситуации будет достаточно, чтобы помешать проведению саммита, он должен состояться", - сказал Чепа РИА Новости.