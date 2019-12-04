Дело о взрыве в Белгородской области передали в центральный аппарат СК

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело, возбужденное после взрыва газа в жилом доме в Белгородской области, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Один человек погиб, шестеро пострадали. Представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА Новости, что восемь из 12 квартир получили различные повреждения при взрыве.
"Председатель СК РФ принял решение о передаче в центральный аппарат ведомства уголовного дела об обрушении части стены многоквартирного дома в поселке Яковлево, возбужденного ... по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека", - говорится в сообщении.
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