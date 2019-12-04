Дело о взрыве в Белгородской области передали в центральный аппарат СК

Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Один человек погиб, шестеро пострадали. Представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА Новости, что восемь из 12 квартир получили различные повреждения при взрыве.