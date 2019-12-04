Эксперты рассказали, как определить признаки ожирения без помощи весов

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Чтобы определить признаки ожирения без помощи весов, нужно измерить талию - у мужчин она не должна быть шире 94 сантиметров, а у женщин - шире 80, рассказал член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней и общей физиотерапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Григорий Арутюнов.
В ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Арутюнов рассказал, что борьба с ожирением для России становится все более актуальной. По его словам, в России сегодня "огромный подскок" мужчин и женщин с избыточной массой тела.
"Померьте талию... У мужчины не должно быть больше, чем 94 сантиметра, а у женщины - больше, чем 80. А если есть - подумай, что с тобой происходит", - сказал Арутюнов.
Для определения ожирения можно также померить кожную складку на животе, добавил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Юрий Беленков. По его словам, кожная складка в норме не должна быть толще, чем 1 сантиметр.
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