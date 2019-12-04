Страховщики назвали самый опасный транспорт для перевозки граждан

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вертолет является самым опасным транспортом в РФ при организованных пассажирских перевозках, свидетельствует статистика страховых событий по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), которую представила в ходе конференции вице-президент Вертолет является самым опасным транспортом в РФ при организованных пассажирских перевозках, свидетельствует статистика страховых событий по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), которую представила в ходе конференции вице-президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Светлана Гусар.

"Самый опасный транспорт в Российской Федерации - это вертолеты. Там на 1 миллион перевозимых пассажиров фактически 13 человек имеют вред жизни или здоровью", - рассказала Гусар.

Для сравнения, самый безопасный транспорт, согласно страховой статистике за последние 6 лет - это трамвай - там на 1 миллион пассажиров приходится всего 0,06 потерпевших. Если говорить о соотношении погибших и раненых, то в случае трамваев на одного погибшего приходится 120 пострадавших, а в случае вертолетов - один к одному.

Как напомнила Гусар, в грядущем году ЦБ планирует изменить подход к тарифам в ОСГОП. Каждый год Банк России проводит мониторинг тарифов по разным видам транспорта и принимает решение о том, повышать их или понижать в соответствии с частотой страховых событий и причиняемым пассажирам вредом. Гусар ожидает, что новые изменения произойдут в первом-втором квартале 2020 года. Как прогнозирует отраслевой союз, эта мера приведёт к снижению сборов страховщиков в этом виде на 20%, в основном из-за снижения тарифов в автоперевозках.

Однако основное и наиболее ожидаемое изменение - это разделение тарифов на самолетах и вертолётах, где сейчас применяется единый тариф, а аварийность разная, отметила Гусар. По ее словам, 83% выплат по ОСГОП приходится на инциденты с вертолётами, и только 17% - с самолётами.