Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T14:46+0300
https://ria.ru/20191204/1561957459.html
Страховщики назвали самый опасный транспорт для перевозки граждан
https://cdn24.img.ria.ru/images/155653/83/1556538361_0:0:1000:563_1036x0_80_0_0_d34322bca12338630d80cf64f954f8ca.jpg
РИА Новости

Страховщики назвали самый опасный транспорт для перевозки граждан

14:46 04.12.2019
516
© Фото : МЧС России по Московской областиМесто жесткой посадки вертолета Robinson в Подмосковье
Место жесткой посадки вертолета Robinson в Подмосковье
© Фото : МЧС России по Московской области
Место жесткой посадки вертолета Robinson в Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вертолет является самым опасным транспортом в РФ при организованных пассажирских перевозках, свидетельствует статистика страховых событий по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), которую представила в ходе конференции вице-президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Светлана Гусар.
"Самый опасный транспорт в Российской Федерации - это вертолеты. Там на 1 миллион перевозимых пассажиров фактически 13 человек имеют вред жизни или здоровью", - рассказала Гусар.
Для сравнения, самый безопасный транспорт, согласно страховой статистике за последние 6 лет - это трамвай - там на 1 миллион пассажиров приходится всего 0,06 потерпевших. Если говорить о соотношении погибших и раненых, то в случае трамваев на одного погибшего приходится 120 пострадавших, а в случае вертолетов - один к одному.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в офисе ПАО Сбербанк
28 ноября, 17:18
Медведев призвал разработать правила для беспилотного транспорта
Как напомнила Гусар, в грядущем году ЦБ планирует изменить подход к тарифам в ОСГОП. Каждый год Банк России проводит мониторинг тарифов по разным видам транспорта и принимает решение о том, повышать их или понижать в соответствии с частотой страховых событий и причиняемым пассажирам вредом. Гусар ожидает, что новые изменения произойдут в первом-втором квартале 2020 года. Как прогнозирует отраслевой союз, эта мера приведёт к снижению сборов страховщиков в этом виде на 20%, в основном из-за снижения тарифов в автоперевозках.
Однако основное и наиболее ожидаемое изменение - это разделение тарифов на самолетах и вертолётах, где сейчас применяется единый тариф, а аварийность разная, отметила Гусар. По ее словам, 83% выплат по ОСГОП приходится на инциденты с вертолётами, и только 17% - с самолётами.
Сейчас авиаперевозчик платит за страхование минимум 15,53 рубля на человека. После изменения подхода к тарифам на одного пассажира вертолёта будет приходиться минимум 61,58 рубля, а на пассажира самолета - 3,05 рубля. Максимальный тариф с дополнительными рисками сейчас составляет 44,59 рубля на человека, а будет 305,72 и 28,55 рубля соответственно.
Чита
2 декабря, 11:20
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
013000
Обсудить 2
Национальный союз страховщиков ответственностиЦентральный Банк РФМоскваРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков прокомментировал политику НАТО в отношении России
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ
Министр энергетики РФ Александр Новак
Трехсторонняя встреча по газу возможна 5 декабря, заявил Новак
Сахалинская ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области
Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Симферополе автомобиль врезался в остановку
Обвиняемый в вымогательстве бывший первый замглавы АО Росгеология Руслан Горринг во время рассмотрения уголовного дела в 235-м гарнизонном военном суде
Дело экс-замглавы Росгеологии Горринга рассмотрят в особом порядке
Улица Новый Арбат в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
Алла Бут
Супруга и дочь Виктора Бута покинули США
Тегеран, Иран
Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев провел встречу с мэром Шанхая
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным с бегом на месте
Пианист и композитор Лешек Межджер
В Москве состоится единственный концерт Лешека Можджера
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
Си Цзиньпин оценил старт поставок газа по газопроводу "Сила Сибири"
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
В Забайкалье запустили "горячие линии" после ДТП с автобусом
Строительство газопровода Северный поток-2
США не достигли цели по остановке "Северного потока – 2", заявил Хейл
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
Лента новостейМолния