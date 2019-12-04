В Челябинской области завели дело об изнасиловании школьником девочки

Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, учащийся девятого класса школы Челябинска совершил изнасилование девочки 2008 года рождения в квартире жилого дома города Златоуста. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК России ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста"), добавил он. По его данным, школьник познакомился с девочкой в социальной сети и приехал из Челябинска в Златоуст, где снял квартиру.