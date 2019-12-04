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В Челябинской области завели дело об изнасиловании школьником девочки
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РИА Новости

В Челябинской области завели дело об изнасиловании школьником девочки

14:45 04.12.2019 (обновлено: 00:40 05.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по подозрению в изнасиловании школьником 11-летней девочки в квартире жилого дома в Челябинской области.
"Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан", — прокомментировал РИА Новости данные об изнасиловании школьницы старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону по связям со СМИ Владимир Шишков.
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От других комментариев на данную тему в следственном управлении отказались.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, учащийся девятого класса школы Челябинска совершил изнасилование девочки 2008 года рождения в квартире жилого дома города Златоуста. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК России ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста"), добавил он. По его данным, школьник познакомился с девочкой в социальной сети и приехал из Челябинска в Златоуст, где снял квартиру.
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Следственный комитет РФРоссияЧелябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Вот так легко 9классник ездит по городам, снимает квартиры. девочки 11 лет в соцсетях знакомятся, ездят на квартиры. Россия.
4 декабря, 15:07
КМКостя Магомедов
133801812
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