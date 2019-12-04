СМИ: российского посла вызвали в МИД Германии

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. МИД ФРГ утром в среду официально вызвал посла РФ Сергея Нечаева и передал ему ноту, сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию.
В конце августа неизвестный застрелил человека в районе Моабит. Прокуратура Берлина позже сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии задержан 49-летний россиянин.
В среду МИД ФРГ объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с расследованием дела об убийстве гражданина Грузии, говорится в заявлении. Следствие было передано в генпрокуратуру ФРГ.
"По информации Spiegel, МИД ФРГ утром в среду официально вызвал посла РФ Сергея Нечаева и передал соответствующую вербальную ноту", - пишет издание.
В ноте Россию призывают к сотрудничеству с генеральной прокуратурой по делу об убийстве, сообщает издание.