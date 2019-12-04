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СМИ: российского посла вызвали в МИД Германии
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РИА Новости

СМИ: российского посла вызвали в МИД Германии

14:43 04.12.2019 (обновлено: 14:44 04.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Министерство иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. МИД ФРГ утром в среду официально вызвал посла РФ Сергея Нечаева и передал ему ноту, сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию.
В конце августа неизвестный застрелил человека в районе Моабит. Прокуратура Берлина позже сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии задержан 49-летний россиянин.
В среду МИД ФРГ объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с расследованием дела об убийстве гражданина Грузии, говорится в заявлении. Следствие было передано в генпрокуратуру ФРГ.
"По информации Spiegel, МИД ФРГ утром в среду официально вызвал посла РФ Сергея Нечаева и передал соответствующую вербальную ноту", - пишет издание.
В ноте Россию призывают к сотрудничеству с генеральной прокуратурой по делу об убийстве, сообщает издание.
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Вчера, 13:03
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Убийство гражданина Грузии в БерлинеГенпрокуратура ФРГСергей Нечаев (дипломат)МИД ГерманииDer SpiegelМоскваГрузияБерлин (город)В мире
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