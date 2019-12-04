Facebook должен зарегистрироваться в России как юрлицо, заявил член ОП

"Угрозы, связанные с отсутствием контроля за деятельностью Facebook, хорошо осознают в большинстве стран. Даже в государствах, максимально широко трактующих понятие свободы слова, общественность ищет средства их нейтрализации. Во-первых, необходимо вынудить Facebook зарегистрироваться в РФ как юридическое лицо", - предложил Малькевич, отметив, что это позволит полноценно использовать в отношении компании нормы российского права, в том числе в плане материальной ответственности.