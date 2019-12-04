Facebook должен зарегистрироваться в России как юрлицо, заявил член ОП

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Российским властям следует вынудить Facebook зарегистрироваться в РФ в качестве юридического лица и рассмотреть возможность введения штрафа за удаление контента общественных деятелей, с таким предложением выступил президент Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич в рамках доклада "Facebook: цензура и двойные стандарты "на защите демократии".
"Угрозы, связанные с отсутствием контроля за деятельностью Facebook, хорошо осознают в большинстве стран. Даже в государствах, максимально широко трактующих понятие свободы слова, общественность ищет средства их нейтрализации. Во-первых, необходимо вынудить Facebook зарегистрироваться в РФ как юридическое лицо", - предложил Малькевич, отметив, что это позволит полноценно использовать в отношении компании нормы российского права, в том числе в плане материальной ответственности.
Во-вторых, по его мнению, используя новый статус Facebook, необходимо вынудить компанию оперативно провести локализацию базы данных российских пользователей.
"В-третьих, можно рассмотреть возможность введения штрафов за удаление контента, размещенного общественными деятелями. Последнее, однако, потребует конкретизации понятия "общественный деятель" в законодательстве", - считает Малькевич.
Также, по мнению члена ОП РФ, необходимо в целом изменить правовой статус социальных сетей, лишив их возможности, по примеру Facebook, путем отсылки к американскому законодательству о работе частных издателей присваивать себе право произвольно блокировать пользователей или их контент без каких-либо причин.
"Используя правовые рычаги давления, следует заставить Facebook выработать четкие и недвусмысленные правила поведения для пользователей. Правила определения контента, подлежащего удалению, также следует разместить в открытом доступе. Последнее подразумевает в том числе создание списка "стоп-слов", однозначно запрещенных к употреблению", - считает Малькевич.