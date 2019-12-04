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СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Саратове
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РИА Новости

СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Саратове

14:36 04.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
САРАТОВ, 4 дек - РИА Новости. Следствие начало проверку по факту ДТП с автобусом в Саратове, после которого в больницы доставили 20 человек, сообщило областное управление СК РФ.
Автобус, следовавший по городскому маршруту №6, в среду утром врезался в опору уличного освещения у дома 24 по улице Орджоникидзе в Заводском районе Саратова. По предварительным данным областного управления ГИБДД, 38-летний водитель не справился с управлением. По информации минздрава региона, госпитализированы 12 человек, их состояние оценивается от легкого до средней степени тяжести. Представитель экстренных служб региона уточнил РИА Новости, что после ДТП в больницы для осмотра доставлены трое детей и 17 взрослых.
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"Следователями СК организована проверка факта ДТП с участием пассажирского автобуса в Заводском районе Саратова… Следователи СК проводят осмотр места происшествия. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадало 20 пассажиров, 15 из которых доставили в лечебные учреждения города.
Ранее прокуратура региона совместно с территориальным управлением Госавтонадзора начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в отношении фирмы-перевозчика, чей автобус попал в ДТП.
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Следственный комитет РФСаратовРоссияПроисшествия
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