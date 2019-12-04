Как сделать социальную рекламу эффективной: разные точки зрения

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В рамках Международного форума добровольцев в Сочи прошла сессия "Как сделать социальную рекламную кампанию: опыт лучших", на которой эксперты и представители креативной сферы обсудили кейсы и способы создания эффективной социальной рекламы.

Все участники дискуссии сошлись во мнении, что говорить о социальных проблемах необходимо. А вот методы, которыми эту информацию можно донести, эксперты предложили разные – были и кейсы коротких кампаний, и примеры сложных форматов.

Пример яркой и краткосрочной кампании привела Анастасия Приказчикова, генеральный директор и соучредитель фонда "Подарок ангелу". В октябре 2019 года была запущена акция "Доброшрифт". До ее проведения среднее число запросов "диагноз ДЦП у детей" было около 100 в месяц, после – более миллиона. И это только один из показателей, которые удалось выявить по итогам.

Как рассказала Приказчикова, для акции были собраны образцы почерка 35 детей с диагнозом ДЦП, на основе которых создали "доброшрифт". Ряд компаний, выразивших желание поддержать акцию, поместили его на свои логотипы, а все желающие получили возможность заказать худи с надписями "доброшрифтом". Помимо этого присоединиться к акции можно было, просто поделившись информацией или сделав прямое пожертвование.

В итоге, по данным организаторов, в акции приняло участие порядка 35 миллионов человек, притом что длилась она один день.

Другой интересный кейс из области, близкой к социальной рекламе, представил фонд "Арифметика добра". Темы сиротства, психологических травм и особенностей поведения и мироощущения, которыми обладают дети, оставшиеся без родителей, не укладываются в яркие рекламные лозунги, уверена писатель, основатель клуба "Азбука приемной семьи" Диана Машкова. Поэтому в фонде решили писать романы, полностью основанные на жизни конкретных детей-сирот, которые обрели близких взрослых – приемную семью или наставника – и смогли найти свое место в мире.

Сегодня эти книги можно купить в обычных магазинах, а их читатели не просто узнаю́т о том, как живет ребенок в детском доме, но и проникаются его чувствами, переживаниями, судьбой. Эффект от этой долгосрочной социальной акции очень сложно просчитать, но, по мнению Машковой, подобный опыт может изменить глубинные убеждения человека, который прочтет такой роман.

"Такие глубокие форматы, как книга или фильм, имеют существенное преимущество перед классической социальной рекламой, потому что они оставляют в человеке глубокий след", – заявил генеральный продюсер лаборатории социального кино "Третий сектор" Никита Тихонов-Рау, который представил на сессии кейс о съемках фильма "Я – волонтер".

Социальная реклама должна перенимать все современные форматы и подходы, уверены участники дискуссии, в том числе становиться иммерсивной, то есть включающей пользователя в процесс.

Однако, как отметила директор дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Елена Давыдова, сами добрые дела и благие начинания, которые призвана продвигать социальная реклама, не всегда нуждаются в дополнительных бюджетах, для того чтобы о них узнали.

"Спикеры, которые сейчас рассказывали о своих кейсах, все приводили цифры: столько-то человек приняли участие, столько-то детей усыновили. Именно эти данные нужны и интересны для СМИ", – подчеркнула она.

По словам эксперта, сегодня в медиа отмечается важный для третьего сектора тренд: пользователь стал читать хорошие новости, на федеральных и локальных ресурсах становится все больше позитивной повестки. И это во многом заслуга волонтеров и представителей НКО, которые стараются рассказывать о своей деятельности всеми возможными средствами и по всем доступным каналам.