В Узбекистане восемь человек пострадали при пожаре в многоэтажке

ТАШКЕНТ, 4 дек - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате пожара в многоэтажном доме в городе Андижан на востоке Восемь человек пострадали в результате пожара в многоэтажном доме в городе Андижан на востоке Узбекистана , сообщила в среду пресс-служба следственного департамента МВД страны.

По данным пресс-службы, в 14.00 (12.00 мск) в одном из многоэтажных домов в Андижане произошел пожар, сгорели четыре квартиры.

"Восемь человек обратились за медицинской помощью, погибших нет", - говорится в сообщении.