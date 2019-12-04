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В Узбекистане восемь человек пострадали при пожаре в многоэтажке
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РИА Новости

В Узбекистане восемь человек пострадали при пожаре в многоэтажке

14:33 04.12.2019
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© AP PhotoПолиция в Узбекистане
Полиция в Узбекистане
© AP Photo
Полиция в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 4 дек - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате пожара в многоэтажном доме в городе Андижан на востоке Узбекистана, сообщила в среду пресс-служба следственного департамента МВД страны.
По данным пресс-службы, в 14.00 (12.00 мск) в одном из многоэтажных домов в Андижане произошел пожар, сгорели четыре квартиры.
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"Восемь человек обратились за медицинской помощью, погибших нет", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание самодельного газового насоса, установленного в одной из квартир, добавили в департаменте. Проводятся следственные действия.
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