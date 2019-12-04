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2019-12-04T16:57+0300
https://ria.ru/20191204/1561956356.html
Карты "Тройка" в стиле "Звездных войн" появились в продаже в Москве
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РИА Новости

Карты "Тройка" в стиле "Звездных войн" появились в продаже в Москве

16:57 04.12.2019
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© Фото : пресс-служба Московского метрополитенаКарта "Тройка" с дизайном "Звездных войн"
Карта Тройка с дизайном Звездных войн
© Фото : пресс-служба Московского метрополитена
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Карты "Тройка" с дизайном в стилистике саги "Звездные войны" появились в продаже в Москве, сообщила РИА Новости пресс-служба Московского метрополитена.
"Приобрести тематические карты "Тройка" можно в сувенирных магазинах метро и на всех стойках "Живое общение", — сообщили в пресс-службе.
В сообщении говорится, что в продажу уже поступили тематические карты, а 6 декабря для покупателей станут доступны брелоки, вкладыши и наклейки с функционалом карты "Тройка" в стилистике саги "Звёздные войны".
Сувенирную продукцию выпустили в 28 индивидуальных дизайнах. В пресс-службе метрополитена отметили, что в оформлении использованы изображения сцен из фильмов и персонажей вселенной "Звёздные войны", среди которых — главная героиня новой трилогии Рей, а также популярные у фанатов саги дроиды R2-D2 и ВВ-8.
© Фото : пресс-служба Московского метрополитенаКарта "Тройка" с дизайном "Звездных войн"
Карта Тройка с дизайном Звездных войн
© Фото : пресс-служба Московского метрополитена
Карта "Тройка" с дизайном "Звездных войн"
"Накануне выхода на экраны девятого эпизода саги "Звездные войны" мы вместе с компанией Disney в России и СНГ приготовили подарок всем поклонникам эпопеи: карты "Тройка" в уникальном тематическом дизайне. Общий тираж карт, брелоков, вкладышей и наклеек составит 100 тысяч экземпляров.", – процитировали в пресс-службе заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.
Стойки "Живое общение" с сувенирной продукцией расположены на станциях "Александровский сад", "Арбатская", "Площадь Революции", "Пушкинская", "Павелецкая", "Белорусская", "Баррикадная", "Комсомольская", "Курская", "Киевская", "Парк культуры", "Китай-город", "Сретенский бульвар", "Саларьево".
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"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы — начало третьей трилогии, в 2017 году - восьмой.
Выход девятого эпизода саги "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (Star Wars: The Rise of Skywalker) в российский прокат запланирован на 19 декабря 2019 года.
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КультураКино и сериалыНовости культурыЗвездные войныДжордж ЛукасМоскваМосковский метрополитен
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