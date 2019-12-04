В ГП считают закон о профилактике домашнего насилия необходимым

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Генеральной прокуратуре России считают, что закон о профилактике домашнего насилия необходим, ведомство участвует проработке ряда положений законопроекта.

Ранее на сайте Совфеда был опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".

Начальник правового управления ведомства Артур Завалунов напомнил, что статья 38 Конституции РФ декларирует, что "материнство, детство и семья находятся под защитой государства". При этом "государство вправе вмешаться в частные дела семьи в ограниченных случаях для защиты отдельных категорий лиц" - детей, нетрудоспособных членов семьи, и пределы такого вмешательства должен определить закон.

Как добавил представитель прокуратуры, "существование проблемы семейно-бытового насилия, а также необходимость дополнительного правового регулирования в целях предупреждения и пресечения фактов насилия в семье и других бытовых условиях, безусловно, сомнений не вызывает".

"Несмотря на то, что проблемам профилактики правонарушений уделено значительное внимание, вопросы предупреждения и пресечения именно семейно-бытового насилия, обеспечения защиты лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, до настоящего времени в достаточной степени не урегулированы", - сказал Завалунов.

Отмечается, что полицейские фактически не имеют превентивных методов воздействия для предотвращения насилия в семье. Как подчеркнули в ГП РФ, именно с этой целью законопроектом предусматривается введение таких мер профилактики, как защитное предписание и судебное защитное предписание.

Подчеркивается, что, согласно положениям законопроекта, для вынесения защитного предписания определяющим является не просто сообщение о семейно-бытовом насилии, а непосредственное установление правоохранителями данного факта. В ведомстве подчеркнули, что защитное предписание не направлено на вмешательство в дела семьи, а призвано предупредить нарушителя о последствиях.

"Законодательные акты подобного содержания имеются практически во всех зарубежных странах. Их реализация позволяет оградить определенные категории граждан (в первую очередь женщин и детей), подвергаемых всякого рода преследованиям со стороны родственников, близких и иных совместно проживающих с ними лиц, от противоправных действий", - заключил он.

Представитель прокуратуры подчеркнул, что законность вынесения защитных предписаний и соразмерность ограничений, а также соблюдение прав граждан не будет оставлена без внимания ведомства.