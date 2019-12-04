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В ГП считают закон о профилактике домашнего насилия необходимым
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РИА Новости

В ГП считают закон о профилактике домашнего насилия необходимым

14:32 04.12.2019 (обновлено: 15:17 04.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Генеральной прокуратуре России считают, что закон о профилактике домашнего насилия необходим, ведомство участвует проработке ряда положений законопроекта.
Ранее на сайте Совфеда был опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".
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Начальник правового управления ведомства Артур Завалунов напомнил, что статья 38 Конституции РФ декларирует, что "материнство, детство и семья находятся под защитой государства". При этом "государство вправе вмешаться в частные дела семьи в ограниченных случаях для защиты отдельных категорий лиц" - детей, нетрудоспособных членов семьи, и пределы такого вмешательства должен определить закон.
Как добавил представитель прокуратуры, "существование проблемы семейно-бытового насилия, а также необходимость дополнительного правового регулирования в целях предупреждения и пресечения фактов насилия в семье и других бытовых условиях, безусловно, сомнений не вызывает".
"Несмотря на то, что проблемам профилактики правонарушений уделено значительное внимание, вопросы предупреждения и пресечения именно семейно-бытового насилия, обеспечения защиты лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, до настоящего времени в достаточной степени не урегулированы", - сказал Завалунов.
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Отмечается, что полицейские фактически не имеют превентивных методов воздействия для предотвращения насилия в семье. Как подчеркнули в ГП РФ, именно с этой целью законопроектом предусматривается введение таких мер профилактики, как защитное предписание и судебное защитное предписание.
Подчеркивается, что, согласно положениям законопроекта, для вынесения защитного предписания определяющим является не просто сообщение о семейно-бытовом насилии, а непосредственное установление правоохранителями данного факта. В ведомстве подчеркнули, что защитное предписание не направлено на вмешательство в дела семьи, а призвано предупредить нарушителя о последствиях.
"Законодательные акты подобного содержания имеются практически во всех зарубежных странах. Их реализация позволяет оградить определенные категории граждан (в первую очередь женщин и детей), подвергаемых всякого рода преследованиям со стороны родственников, близких и иных совместно проживающих с ними лиц, от противоправных действий", - заключил он.
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Задачи наказать нет. Сенатор пояснила суть закона о домашнем насилииВремя обсуждения законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия продлено до 15 декабря. Об основном назначении документа в эфире радио Sputnik рассказала член Совета Федерации Инна Святенко.
Представитель прокуратуры подчеркнул, что законность вынесения защитных предписаний и соразмерность ограничений, а также соблюдение прав граждан не будет оставлена без внимания ведомства.
"Вполне естественно, что с учетом существенной специфики сферы регулируемых отношений ряд положений законопроекта нуждается в дополнительной проработке, и ГП РФ ... активно участвует в этом процессе", - заключил он.
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Законопроект против домашнего насилиядомашнее насилиеГенпрокуратура РоссииРоссияОбщество
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