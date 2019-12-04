Володин поддержал расширение эксперимента по самозанятым

"Правильно было бы эксперимент распространить, в том числе, на регионы-реципиенты, и чтобы это было более объективно - исходя из нашей географии. Один регион на Дальнем Востоке, один - в Сибири, один - на Кавказе, в Южном федеральном округе", - сказал Володин в ходе обсуждения проекта.