Володин поддержал расширение эксперимента по самозанятым

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за распространение эксперимента по налоговому режиму для самозанятых, в том числе на регионы с низкой бюджетной обеспеченностью каждого федерального округа.
Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года еще на 19 субъектов федерации. В состав участников эксперимента предлагается включить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Башкирию.
"Правильно было бы эксперимент распространить, в том числе, на регионы-реципиенты, и чтобы это было более объективно - исходя из нашей географии. Один регион на Дальнем Востоке, один - в Сибири, один - на Кавказе, в Южном федеральном округе", - сказал Володин в ходе обсуждения проекта.
По его словам, такая мера необходима для достоверной оценки эксперимента.
Госдума 21 ноября приняла закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. В законе определен перечень из десяти регионов, которые получат поддержку из федерального бюджета в 2020 году. В этот перечень вошли Республика Алтай, Карелия, Тыва, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область, Калмыкия.