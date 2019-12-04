Обрушившийся в Белгородской области дом не подлежит восстановлению

Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области

ВОРОНЕЖ, 4 дек – РИА Новости. Комиссия признала не подлежащим восстановлению дом в поселке Яковлево Комиссия признала не подлежащим восстановлению дом в поселке Яковлево Белгородской области , где вечером во вторник взорвался газ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Один человек погиб, шестеро пострадали. В доме было зарегистрировано 23 человека, проживало 32. Выступая перед журналистами в ночь на среду, губернатор Белгородской области Евгений Савченко предположил, что дом придется сносить. Представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА Новости, что восемь из 12 квартир получили различные повреждения при взрыве.

"Подписан комиссионный акт, согласно которому дом не подлежит восстановлению", - говорится в сообщении.

Жильцам предлагали поселиться в пункте временного размещения, однако все они остановились у родственников в поселке. Как ранее сообщил журналистам Савченко, жильцы дома получат по 30 тысяч рублей на текущие расходы.

"В эти минуты проходит подготовка к выдаче оперативных средств пострадавшим в размере 30 тысяч рублей", - информирует облправительство.

По его словам, материальную помощь получат 34 человека, фактически проживавших в доме. Кроме выплат от области и районной администрации, материальную помощь пострадавшим оказала ГК "Агро-Белогорье" в размере 10 тысяч рублей каждому жильцу.