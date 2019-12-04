Вучич поблагодарил Путина за поддержку в сохранении целостности Сербии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 4 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич не испытывает оптимизма относительно переговоров с Косово, однако поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку в этом вопросе.
"Я не оптимист по поводу достижения окончательного решения, которое бы стало компромиссом между Белградом и Приштиной, но, как вы уже сказали, мы эту тему обсудим вместе", - сказал он.
"Еще раз хотел бы показать вам большую признательность за постоянную поддержку Сербии в сохранении нашей территориальной целостности, независимости, суверенитета, вашу поддержку на международном уровне", - добавил Вучич.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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