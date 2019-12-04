В Омске родители прибили елку к потолку в одном из детсадов

"Так неординарно подойти к украшению одной из групп на собрании приняли решение сами родители дошкольников. Они же реализовали данную идею, опасности она не представляла", — заявили журналистам в департаменте.

В ведомстве отметили, что группы в детском саду украшаются отдельно от главной елки, которая в соответствии с требованиями пожарной безопасности установлена в музыкальном зале. Там же будут проходить праздничные мероприятия, хороводы и вручение подарков.