В Омске родители прибили елку к потолку в одном из детсадов

НОВОСИБИРСК, 4 дек — РИА Новости. Идея прибить новогоднюю елку к потолку в детском саду № 241 в Омске принадлежала родителям, рассказали в городском департаменте образования.
Так там прокомментировали фото, появившееся в одном из популярных омских пабликов в соцсети "ВКонтакте". Автор публикации интересовался, соответствует ли свисающая с потолка искусственная елка санитарным нормам и правилам безопасности.
"Так неординарно подойти к украшению одной из групп на собрании приняли решение сами родители дошкольников. Они же реализовали данную идею, опасности она не представляла", — заявили журналистам в департаменте.
В ведомстве отметили, что группы в детском саду украшаются отдельно от главной елки, которая в соответствии с требованиями пожарной безопасности установлена в музыкальном зале. Там же будут проходить праздничные мероприятия, хороводы и вручение подарков.
"Отметим, что все креативные идеи в новогодних украшениях можно реализовать в городском смотре-конкурсе на "Лучшую дворовую елку", — добавили в департаменте.