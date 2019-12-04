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2019-12-04T15:12+0300
https://ria.ru/20191204/1561955639.html
В Омске родители прибили елку к потолку в одном из детсадов
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РИА Новости

В Омске родители прибили елку к потолку в одном из детсадов

14:22 04.12.2019 (обновлено: 15:12 04.12.2019)
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© Фото опубликовано на странице "ЧП Омск" во ВКонтактеЕлка, прикрепленная к потолку в детском саду в Омске
Елка, прикрепленная к потолку в детском саду в Омске
© Фото опубликовано на странице "ЧП Омск" во ВКонтакте
НОВОСИБИРСК, 4 дек — РИА Новости. Идея прибить новогоднюю елку к потолку в детском саду № 241 в Омске принадлежала родителям, рассказали в городском департаменте образования.
Так там прокомментировали фото, появившееся в одном из популярных омских пабликов в соцсети "ВКонтакте". Автор публикации интересовался, соответствует ли свисающая с потолка искусственная елка санитарным нормам и правилам безопасности.

"Так неординарно подойти к украшению одной из групп на собрании приняли решение сами родители дошкольников. Они же реализовали данную идею, опасности она не представляла", — заявили журналистам в департаменте.

В ведомстве отметили, что группы в детском саду украшаются отдельно от главной елки, которая в соответствии с требованиями пожарной безопасности установлена в музыкальном зале. Там же будут проходить праздничные мероприятия, хороводы и вручение подарков.
"Отметим, что все креативные идеи в новогодних украшениях можно реализовать в городском смотре-конкурсе на "Лучшую дворовую елку", — добавили в департаменте.
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Обсудить 12
ОмскОбщество
Популярные комментарии
Глупость выдать за интересную идею - это да, надо постараться.
4 декабря, 15:28
АМАндрей Матосян
10101012
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