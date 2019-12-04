Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Клер Фой — Джульетты из календаря Pirelli

Образ Джульетты воплотили девять известных женщин.
На фото — Эмма Уотсон в календаре Pirelli.
Образ Джульетты воплотили девять известных женщин.
На фото — Эмма Уотсон в календаре Pirelli.
"Всегда хотела поработать с Паоло. Его работы напоминают картины", — рассказывала Эмма Уотсон.
"Всегда хотела поработать с Паоло. Его работы напоминают картины", — рассказывала Эмма Уотсон.
По замыслу автора, героини сначала появляются в повседневном наряде, а затем — в образе Джульетты.
По замыслу автора, героини сначала появляются в повседневном наряде, а затем — в образе Джульетты.
Джульетта Клер Фой на съемках для Pirelli.
Джульетта Клер Фой на съемках для Pirelli.
Китайская певица Крис Ли говорит, что в образе Джульетты почувствовала себя ранимой.
Китайская певица Крис Ли говорит, что в образе Джульетты почувствовала себя ранимой.
Крис Ли в календаре Pirelli "В поисках Джульетты".
Крис Ли в календаре Pirelli "В поисках Джульетты".
Индия Мур убеждена, что современную Джульетту можно найти где угодно.
Индия Мур убеждена, что современную Джульетту можно найти где угодно.
Индия Мур — экзотическая Джульетта.
Индия Мур — экзотическая Джульетта.
Кристен Стюарт заинтересовала история, которую фотограф рассказал в своем проекте.
Кристен Стюарт заинтересовала история, которую фотограф рассказал в своем проекте.
Кристен называет себя фанатом Джульетты.
Кристен называет себя фанатом Джульетты.
Джульетта в интерпретации актрисы и модели Яры Шахиди.
Джульетта в интерпретации актрисы и модели Яры Шахиди.
Яра Шахиди в календаре Pirelli.
Яра Шахиди в календаре Pirelli.
Актриса Миа Гот считает работу с Паоло Роверси удовольствием.
Актриса Миа Гот считает работу с Паоло Роверси удовольствием.
"Он понимает, что такое женственность, удивительно выстраивает кадр", — говорит Миа Гот.
"Он понимает, что такое женственность, удивительно выстраивает кадр", — говорит Миа Гот.
По словам Паоло Роверси, Джульетта всегда была для него эталоном и мечтой.
На фото — испанская певица Росалия.
По словам Паоло Роверси, Джульетта всегда была для него эталоном и мечтой.
На фото — испанская певица Росалия.
Росалия в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты".
Росалия в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты".
Фотограф убежден, что Джульетта скрыта в каждой женщине.
На фото — художница Стелла Роверси.
Фотограф убежден, что Джульетта скрыта в каждой женщине.
На фото — художница Стелла Роверси.