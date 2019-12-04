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2019-12-04T18:21+0300
https://ria.ru/20191204/1561955343.html
Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Клер Фой — Джульетты из календаря Pirelli
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РИА Новости

Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Клер Фой — Джульетты из календаря Pirelli

18:18 04.12.2019 (обновлено: 18:21 04.12.2019)
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В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год "В поисках Джульетты", созданный фэшн-фотографом Паоло Роверси. Современный взгляд на героиню Шекспира — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi

Образ Джульетты воплотили девять известных женщин.

На фото — Эмма Уотсон в календаре Pirelli.

Эмма Уотсо в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
1 из 17

Образ Джульетты воплотили девять известных женщин.

На фото — Эмма Уотсон в календаре Pirelli.

© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi

"Всегда хотела поработать с Паоло. Его работы напоминают картины", — рассказывала Эмма Уотсон.

в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
2 из 17

"Всегда хотела поработать с Паоло. Его работы напоминают картины", — рассказывала Эмма Уотсон.

© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi

По замыслу автора, героини сначала появляются в повседневном наряде, а затем — в образе Джульетты.

Клер Фой в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
3 из 17

По замыслу автора, героини сначала появляются в повседневном наряде, а затем — в образе Джульетты.

© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi

Джульетта Клер Фой на съемках для Pirelli.

Клер Фой в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
4 из 17

Джульетта Клер Фой на съемках для Pirelli.

© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi

Китайская певица Крис Ли говорит, что в образе Джульетты почувствовала себя ранимой.

Крис Ли в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
5 из 17

Китайская певица Крис Ли говорит, что в образе Джульетты почувствовала себя ранимой.

© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi

Крис Ли в календаре Pirelli "В поисках Джульетты".

Крис Ли в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
6 из 17

Крис Ли в календаре Pirelli "В поисках Джульетты".

© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi

Индия Мур убеждена, что современную Джульетту можно найти где угодно.

Индия Мур в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
7 из 17

Индия Мур убеждена, что современную Джульетту можно найти где угодно.

© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi

Индия Мур — экзотическая Джульетта.

Индия Мур в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
8 из 17

Индия Мур — экзотическая Джульетта.

© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi

Кристен Стюарт заинтересовала история, которую фотограф рассказал в своем проекте.

Кристен Стюарт в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
9 из 17

Кристен Стюарт заинтересовала история, которую фотограф рассказал в своем проекте.

© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi

Кристен называет себя фанатом Джульетты.

Кристен Стюарт в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
10 из 17

Кристен называет себя фанатом Джульетты.

© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi

Джульетта в интерпретации актрисы и модели Яры Шахиди.

Яра Шахиди в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
11 из 17

Джульетта в интерпретации актрисы и модели Яры Шахиди.

© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi

Яра Шахиди в календаре Pirelli.

Яра Шахиди в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
12 из 17

Яра Шахиди в календаре Pirelli.

© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi

Актриса Миа Гот считает работу с Паоло Роверси удовольствием.

Миа Гот в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
13 из 17

Актриса Миа Гот считает работу с Паоло Роверси удовольствием.

© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi

"Он понимает, что такое женственность, удивительно выстраивает кадр", — говорит Миа Гот.

Миа Гот в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
14 из 17

"Он понимает, что такое женственность, удивительно выстраивает кадр", — говорит Миа Гот.

© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi

По словам Паоло Роверси, Джульетта всегда была для него эталоном и мечтой.

На фото — испанская певица Росалия.

Росалия в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
15 из 17

По словам Паоло Роверси, Джульетта всегда была для него эталоном и мечтой.

На фото — испанская певица Росалия.

© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi

Росалия в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты".

Росалия в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
16 из 17

Росалия в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты".

© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi

Фотограф убежден, что Джульетта скрыта в каждой женщине.

На фото — художница Стелла Роверси.

Стелла Роверси в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты
17 из 17

Фотограф убежден, что Джульетта скрыта в каждой женщине.

На фото — художница Стелла Роверси.

© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
10202027
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PirelliФото
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