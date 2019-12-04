Жители поселка под Белгородом несут цветы к дому, где взорвался газ

Последствия обрушения жилого дома в следствии хлопка бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области

ВОРОНЕЖ, 4 дек – РИА Новости. Жители поселка Яковлево Жители поселка Яковлево Белгородской области несут цветы к дому , где вечером во вторник взорвался газ, сообщил РИА Новости начальник управления проектами, массовыми коммуникациями и информационными технологиями администрации Яковлевского городского округа Максим Бабанин.

Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме взорвался бытовой газ, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. В результате один человек погиб, шестеро пострадали. В доме были зарегистрированы 23 человека, проживали 32. Судьба всех жильцов на данный момент известна.

"Жители поселка приносят к дому цветы. Там уже есть импровизированный мемориал, горят свечи", - сказал собеседник агентства.