Жители поселка под Белгородом несут цветы к дому, где взорвался газ

ВОРОНЕЖ, 4 дек – РИА Новости. Жители поселка Яковлево Белгородской области несут цветы к дому, где вечером во вторник взорвался газ, сообщил РИА Новости начальник управления проектами, массовыми коммуникациями и информационными технологиями администрации Яковлевского городского округа Максим Бабанин.
Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме взорвался бытовой газ, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. В результате один человек погиб, шестеро пострадали. В доме были зарегистрированы 23 человека, проживали 32. Судьба всех жильцов на данный момент известна.
"Жители поселка приносят к дому цветы. Там уже есть импровизированный мемориал, горят свечи", - сказал собеседник агентства.
По словам Бабанина, погибший в результате взрыва был активным прихожанином местного Храма в честь Царственных страстотерпцев Губкинской епархии. "Он был активным прихожанином, часто ходил туда на службу", - добавил он.