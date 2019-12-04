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Жители поселка под Белгородом несут цветы к дому, где взорвался газ
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РИА Новости

Жители поселка под Белгородом несут цветы к дому, где взорвался газ

14:16 04.12.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоследствия обрушения жилого дома в следствии хлопка бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Последствия обрушения жилого дома в следствии хлопка бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 4 дек – РИА Новости. Жители поселка Яковлево Белгородской области несут цветы к дому, где вечером во вторник взорвался газ, сообщил РИА Новости начальник управления проектами, массовыми коммуникациями и информационными технологиями администрации Яковлевского городского округа Максим Бабанин.
Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме взорвался бытовой газ, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. В результате один человек погиб, шестеро пострадали. В доме были зарегистрированы 23 человека, проживали 32. Судьба всех жильцов на данный момент известна.
"Жители поселка приносят к дому цветы. Там уже есть импровизированный мемориал, горят свечи", - сказал собеседник агентства.
По словам Бабанина, погибший в результате взрыва был активным прихожанином местного Храма в честь Царственных страстотерпцев Губкинской епархии. "Он был активным прихожанином, часто ходил туда на службу", - добавил он.
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