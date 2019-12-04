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Путин отметил позитивное развитие отношений между Россией и Сербией
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РИА Новости

Путин отметил позитивное развитие отношений между Россией и Сербией

14:13 04.12.2019 (обновлено: 14:20 04.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил позитивное развитие отношений между РФ и Сербией, включая политическую сферу, экономику и безопасность.
"Наши отношения развиваются и весьма позитивно, стратегическое партнерство подтверждается ежедневной работой, это касается и политической сферы, касается нашего взаимодействия в области безопасности, в сфере экономики", - сказал Путин на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.
Он отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 2%, а за январь-сентябрь этого года - свыше 9%.
По словам Путина, активно работает межправкомиссия и другие институты. Все это президент предложил обсудить главе Сербии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве. 2 октября 2018
Вчера, 00:57
Межгосударственные отношения России и Сербии
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Александр ВучичВладимир ПутинСербияРоссияЭкономика
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