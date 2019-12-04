Оформление земли для "Сиверского" завершится к концу года

"Сейчас у нас стадия переговоров с министерством обороны, потому что министерство обороны приняло решение о передаче земельного участка и объектов недвижимости Ленинградской области для реализации проекта по строительству аэропорта. Решение принято документально, еще это решение не подтверждено, то есть мы не получили всего пакета документов, который нам нужен, чтобы завершить правовые действия и зарегистрировать земельный участок и объекты недвижимости либо за субъектом, либо за муниципалитетом. Нам нужно все оформить в собственность, чтобы гарантировать инвестору реализацию проекта, являясь собственником земельного участка и объектов недвижимости. Сейчас пока эта стадия подзатянулась, но надеюсь, что она завершится в декабре-январе", - сказал Дрозденко.