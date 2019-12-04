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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-04T14:29+0300
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Оформление земли для "Сиверского" завершится к концу года
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РИА Новости

Оформление земли для "Сиверского" завершится к концу года

14:10 04.12.2019 (обновлено: 14:29 04.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Оформление участка и объектов недвижимости в Ленинградской области от Минобороны РФ для строительства аэропорта "Сиверский" может завершиться к концу текущего года, сообщил журналистам губернатор Александр Дрозденко.
"Сейчас у нас стадия переговоров с министерством обороны, потому что министерство обороны приняло решение о передаче земельного участка и объектов недвижимости Ленинградской области для реализации проекта по строительству аэропорта. Решение принято документально, еще это решение не подтверждено, то есть мы не получили всего пакета документов, который нам нужен, чтобы завершить правовые действия и зарегистрировать земельный участок и объекты недвижимости либо за субъектом, либо за муниципалитетом. Нам нужно все оформить в собственность, чтобы гарантировать инвестору реализацию проекта, являясь собственником земельного участка и объектов недвижимости. Сейчас пока эта стадия подзатянулась, но надеюсь, что она завершится в декабре-январе", - сказал Дрозденко.
Ранее губернатор рассказал, что инвестиции в развитие аэропорта двойного базирования "Сиверский" в регионе на первом этапе до 2020 года составят 5 миллиардов рублей. Инвестором выступает компания "Евросиб", которая представила свою концепцию поэтапного развития аэропорта. В первый этап включено строительство грузового хаба, во второй — создание малой коммерческой авиации. Третий будет посвящен созданию условий для прихода в "Сиверский" компаний-лоукостеров.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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"Сиверский" — военный аэродром, построенный в 1937 году. Изначально имел грунтовое покрытие и был предназначен для эксплуатации истребителей и истребителей-бомбардировщиков. В 1970 году были построены арочные укрытия для самолетов, а в 1977 году на аэродроме была построена взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием. В июле 1993 года летный состав начал освоение дозаправки топливом в воздухе, а в 2006 году на аэродроме находилась эскадрилья Су-27, обеспечивавшая безопасность Петербургского саммита "Большой восьмерки".
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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