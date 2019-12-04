Прокуратура проверит перевозчика, чей автобус попал в ДТП в Саратове

САРАТОВ, 4 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура Саратовской области проверит фирму-перевозчика, чей автобус в среду попал в ДТП в Саратове, после которого в больницы доставили 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Автобус, следовавший по городскому маршруту №6, в среду утром врезался в опору уличного освещения у дома 24 по улице Орджоникидзе в Заводском районе Саратова. По предварительным данным областного управления ГИБДД, 38-летний водитель не справился с управлением. По информации минздрава региона, госпитализированы 12 человек, их состояние оценивается от легкого до средней степени тяжести. Представитель экстренных служб региона уточнил РИА Новости, что после ДТП в больницы для осмотра доставлены трое детей и 17 взрослых.
"Прокуратурой области совместно с территориальным управлением Госавтонадзора организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в отношении перевозчика, чей автобус попал в ДТП", - сказала собеседница агентства.
"В ходе проверки будет проверена вся документация организации, а также соответствие технического состояния автобусного парка нормативам. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавила она.