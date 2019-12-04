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Роспотребнадзор разъяснил, когда нужна справка для посещения бассейна
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РИА Новости

Роспотребнадзор разъяснил, когда нужна справка для посещения бассейна

14:03 04.12.2019
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© Fotolia / puckillustrationsПловец в бассейне
Пловец в бассейне
© Fotolia / puckillustrations
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Справки в бассейн обязательно должны предоставлять во время неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, а также дошкольники и дети младшего школьного возраста, при этом право собственника бассейна требовать справки вне зависимости от санитарной ситуации никак не ограничивается, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация, что лица старше 12 лет теперь смогут посещать бассейн без справок, соответствующее решение вынес Верховный суд.
"В соответствии с п. 3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение бассейна, необходима при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в данном населенном месте (городе, районе) по заболеваниям, указанным в п.4 приложения № 1 данного документа", - говорится в сообщении.
Предоставление справки о результатах обследования на энтеробиоз вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации обязательно для детей дошкольного и младшего школьного возраста, уточнили в пресс-службе.
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
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