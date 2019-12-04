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Нетаньяху обсудит с Помпео противодействие Ирану
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РИА Новости

Нетаньяху обсудит с Помпео противодействие Ирану

14:01 04.12.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал противодействие иранской угрозе в регионе и признание США израильского суверенитета над Иорданской долиной одними из ключевых тем на предстоящей встрече с госсекретарём США Майком Помпео в Лиссабоне.
"Я отправляюсь в Лиссабон на встречу с премьер-министром Португалии, но главной целью моей поездки является встреча с Майком Помпео. Я на днях побеседовал с президентом (США) Трампом. В первую очередь речь шла об Иране. И эта беседа продолжится с Помпео. Она сосредоточится на Иране и еще двух вопросах: это оборонительный союз с США, который я намерен продвигать, и будущее американское признание израильского суверенитета над Иорданской долиной. Это очень важные вопросы, и я все время ими занимаюсь", - заявил премьер-министр журналистам в аэропорту имени Бен Гуриона перед вылетом в Лиссабон.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп
2 декабря, 16:55
Нетаньяху и Трамп обсудили израильские планы на Иорданскую долину
Премьер-министр добавил, что на переговорах будут затронуты и другие темы.
В ноябре глава правительства Израиля одобрил продвижение законопроекта о распространении израильского суверенитета на еврейские поселения Иорданской долины после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что эти поселения не являются незаконными.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Они не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 9 марта 2017
24 ноября, 15:40
Нетаньяху призвал оказывать большее давление на Иран
1900046
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Майк ПомпеоБиньямин НетаньяхуПортугалияООНВосточный ИерусалимИзраильВ мире
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