Нетаньяху обсудит с Помпео противодействие Ирану

"Я отправляюсь в Лиссабон на встречу с премьер-министром Португалии, но главной целью моей поездки является встреча с Майком Помпео. Я на днях побеседовал с президентом (США) Трампом. В первую очередь речь шла об Иране. И эта беседа продолжится с Помпео. Она сосредоточится на Иране и еще двух вопросах: это оборонительный союз с США, который я намерен продвигать, и будущее американское признание израильского суверенитета над Иорданской долиной. Это очень важные вопросы, и я все время ими занимаюсь", - заявил премьер-министр журналистам в аэропорту имени Бен Гуриона перед вылетом в Лиссабон.