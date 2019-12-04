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Туризм
2019-12-04T13:54+0300
https://ria.ru/20191204/1561953497.html
Крымские власти рассказали о росте турпотока с Украины
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РИА Новости

Крымские власти рассказали о росте турпотока с Украины

13:54 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНабережная имени Ленина в Ялте
Набережная имени Ленина в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Набережная имени Ленина в Ялте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Туристический поток в Крым из Украины возрастает с каждым годом, что говорит о признании простыми гражданами соседнего государства российского статуса полуострова, заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Ранее сообщалось, что туристический поток в Крым впервые за постсоветский период превысил семь миллионов человек. За январь-ноябрь 2019 года в Крыму отдохнули 7,2 миллиона туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Отдыхающие на одном из пляжей Севастополя
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"Туристический поток в Крым из Украины возрастает с каждым годом. В нынешнем году полуостров уже посетило более миллиона украинских туристов. Все это говорит о неверии простых граждан соседнего государства в страшилки, которые рассказывают о Крыме их власти, а также признании российских курортов", - сказал Черняк РИА Новости.
По его словам, многие украинские туристы, покидая Крым, возвращаются повторно, потому что видят, какими темпами развиваются курортные регионы полуострова.
2021001
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ТуризмАлексей ЧернякКрымУкраина
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