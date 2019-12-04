Крымские власти рассказали о росте турпотока с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Туристический поток в Крым из Украины возрастает с каждым годом, что говорит о признании простыми гражданами соседнего государства российского статуса полуострова, заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Ранее сообщалось, что туристический поток в Крым впервые за постсоветский период превысил семь миллионов человек. За январь-ноябрь 2019 года в Крыму отдохнули 7,2 миллиона туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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"Туристический поток в Крым из Украины возрастает с каждым годом. В нынешнем году полуостров уже посетило более миллиона украинских туристов. Все это говорит о неверии простых граждан соседнего государства в страшилки, которые рассказывают о Крыме их власти, а также признании российских курортов", - сказал Черняк РИА Новости.
По его словам, многие украинские туристы, покидая Крым, возвращаются повторно, потому что видят, какими темпами развиваются курортные регионы полуострова.