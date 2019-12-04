Крымские власти рассказали о росте турпотока с Украины

"Туристический поток в Крым из Украины возрастает с каждым годом. В нынешнем году полуостров уже посетило более миллиона украинских туристов. Все это говорит о неверии простых граждан соседнего государства в страшилки, которые рассказывают о Крыме их власти, а также признании российских курортов", - сказал Черняк РИА Новости.