ЦОДД предупредил московских водителей о метели

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Автомобилистам рекомендуется быть осторожнее на дорогах Автомобилистам рекомендуется быть осторожнее на дорогах Москвы вечером в среду из-за прогнозируемой метели и по возможности использовать городской транспорт, сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что в среду во второй половине дня в столице ожидается ухудшение погодных условий, пойдет снег, переходящий в мокрый снег и метель. Также ожидаются гололедица на дорогах и туман.

В пресс-службе отметили, что в таких погодных условиях всегда снижается средняя скорость на дорогах, увеличивается количество мелких аварий. В связи с этим вечером ожидаются затруднения на дорогах, особенно в центральной части города и на кольцевых магистралях.