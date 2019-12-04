ЦОДД предупредил московских водителей о метели

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Автомобилистам рекомендуется быть осторожнее на дорогах Москвы вечером в среду из-за прогнозируемой метели и по возможности использовать городской транспорт, сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что в среду во второй половине дня в столице ожидается ухудшение погодных условий, пойдет снег, переходящий в мокрый снег и метель. Также ожидаются гололедица на дорогах и туман.
В пресс-службе отметили, что в таких погодных условиях всегда снижается средняя скорость на дорогах, увеличивается количество мелких аварий. В связи с этим вечером ожидаются затруднения на дорогах, особенно в центральной части города и на кольцевых магистралях.
"Центр организации дорожного движения призывает автомобилистов быть внимательнее и аккуратнее на дороге, соблюдать дистанцию, а также избегать резких маневров. Просим автомобилистов, по возможности, отказаться от использования личного автомобиля – это позволит вам точнее рассчитать время на дорогу. Городской транспорт работает штатно, готов к увеличению пассажиропотока", - говорится в сообщении.