В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 888 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 254 человека (женщин – 77, детей – 130), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 634 человека (женщин – 190, детей – 323)", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки российская сторона провела одну гуманитарную акцию в населенном пункте Корназ провинции Хама. Было выдано 350 продовольственных наборов общим весом 2,05 тонны.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,29 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 46 взрывоопасных предметов.