В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 888 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 254 человека (женщин – 77, детей – 130), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 634 человека (женщин – 190, детей – 323)", - говорится в сообщении.