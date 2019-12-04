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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-04T13:50+0300
https://ria.ru/20191204/1561953261.html
В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из Иордании и Ливана
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из Иордании и Ливана

13:50 04.12.2019
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© AP PhotoСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Почти 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на странице Минобороны РФ в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 888 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 254 человека (женщин – 77, детей – 130), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 634 человека (женщин – 190, детей – 323)", - говорится в сообщении.
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За прошедшие сутки российская сторона провела одну гуманитарную акцию в населенном пункте Корназ провинции Хама. Было выдано 350 продовольственных наборов общим весом 2,05 тонны.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,29 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 46 взрывоопасных предметов.
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