Жильцам обрушившегося дома под Белгородом разрешили забрать документы

Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. В результате один человек погиб, шестеро пострадали. В доме были зарегистрированы 23 человека, проживали 32. Судьба всех жильцов на данный момент известна.