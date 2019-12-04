Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T13:49+0300
https://ria.ru/20191204/1561953110.html
Жильцам обрушившегося дома под Белгородом разрешили забрать документы
https://cdn23.img.ria.ru/images/156194/11/1561941174_0:810:1331:1559_1036x0_80_0_0_c8207931feafd5e0158de80d4efffee3.jpg
РИА Новости

Жильцам обрушившегося дома под Белгородом разрешили забрать документы

13:48 04.12.2019 (обновлено: 13:49 04.12.2019)
199
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоследствия обрушения жилого дома в следствии хлопка бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Последствия обрушения жилого дома в следствии хлопка бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 4 дек – РИА Новости. Жильцам дома в поселке Яковлево Белгородской области, где вечером во вторник взорвался газ, разрешили забрать из своих квартир документы и личные вещи, сообщил РИА Новости начальник управления проектами, массовыми коммуникациями и информационными технологиями администрации Яковлевского городского округа Максим Бабанин.
Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. В результате один человек погиб, шестеро пострадали. В доме были зарегистрированы 23 человека, проживали 32. Судьба всех жильцов на данный момент известна.
"Жильцов, в сопровождении сотрудников МЧС, сейчас пустили (в квартиры) за документами, за ценными вещами, за крупногабаритными - еще пока нет", - сказал собеседник агентства.
По словам Бабанина, все жильцы дома разместились у своих родственников в поселке.
"Предварительно, строители говорят о том, что дом, скорее всего, будет под снос", - добавил собеседник агентства, отметив, что окончательное решение о судьбе здания примет комиссия.
Обрушение стены жилого дома в результате хлопка газа в поселке Яковлево, Белгородской области. 3 декабря 2019
Вчера, 09:54
Экспертиза установит точное место взрыва газа в доме под Белгородом
001000
Обсудить 0
Обрушение дома в Белгородской областиМЧС РФБелгородская областьВоронежБелгородПроисшествия
Рекомендуем
Ключи от квартир многоэтажного жилого дома, предназначенного для переселения участников программы реновации
Ленобласть на 100% выполнила план расселения аварийного жилья
Здание по адресу: улица Земляной вал, дом 48-Б, где расположенна мемориальная музей-квартира академика А. Сахарова в Москве
ЦОДД предупредил московских водителей о метели
Снос ветхого жилого дома
В Ростовской области из аварийного жилья переселят 8 тысяч граждан
Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Белгородские власти объявили о сборе помощи жильцам обрушившегося дома
Последствия обрушения жилого дома в следствии хлопка бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Жители поселка под Белгородом несут цветы к дому, где взорвался газ
Здание московского городского суда
Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы на арест журналиста "Росбалта"
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из Иордании и Ливана
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
На Ямале сгорело частное общежитие
Сотрудник полиции со служебной собакой у здания Тверского суда Москвы, в котором проходит эвакуация в связи с получением анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. 4 декабря 2019
В Москве снова эвакуируют суды из-за угроз "минирования"
Банкомат
Минфин обсуждает с ЦБ ограничения на выдачу кредитов населению
Вячеслав Володин
Володин оценил последствия нахождения Крыма в составе Украины
Автомобили скорой помощи
В Белгородской области после взрыва газа обрушилась стена дома
Омск
В Омске около 9,5 тысячи человек посетили "Эрмитаж-Сибирь"
На месте ДТП с участием автобуса в Саратове. 4 декабря 2019
Саратовские власти рассказали о состоянии дороги, где произошло ДТП
Последствия обрушения жилого дома в следствии хлопка бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Белгородские власти рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
Лента новостейМолния