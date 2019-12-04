Жильцам обрушившегося дома под Белгородом разрешили забрать документы

ВОРОНЕЖ, 4 дек – РИА Новости. Жильцам дома в поселке Яковлево Белгородской области, где вечером во вторник взорвался газ, разрешили забрать из своих квартир документы и личные вещи, сообщил РИА Новости начальник управления проектами, массовыми коммуникациями и информационными технологиями администрации Яковлевского городского округа Максим Бабанин.
Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. В результате один человек погиб, шестеро пострадали. В доме были зарегистрированы 23 человека, проживали 32. Судьба всех жильцов на данный момент известна.
"Жильцов, в сопровождении сотрудников МЧС, сейчас пустили (в квартиры) за документами, за ценными вещами, за крупногабаритными - еще пока нет", - сказал собеседник агентства.
По словам Бабанина, все жильцы дома разместились у своих родственников в поселке.
"Предварительно, строители говорят о том, что дом, скорее всего, будет под снос", - добавил собеседник агентства, отметив, что окончательное решение о судьбе здания примет комиссия.