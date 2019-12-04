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Володин оценил последствия нахождения Крыма в составе Украины
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РИА Новости

Володин оценил последствия нахождения Крыма в составе Украины

13:45 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об "огромном ущербе" Крыму и Севастополю за период нахождения в составе Украины: многие вопросы, по его словам, не решались в регионе длительное время, из-за чего территория, которая должна была процветать, оказалась разоренной.
"Республика Крым и Севастополь находились в составе Украины, где вопросы, требующие решения длительное время, на протяжении длительного периода просто оставались нерешаемыми. Огромный ущерб был нанесен Крыму и Севастополю", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы в среду.
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Он подчеркнул, что эта территория, благодаря в том числе своему географическую положению, должна была процветать, а оказалась разоренной. По его словам, только сейчас становится ясно, что в Крыму происходило и с правами граждан, и с развитием территорий, и с социальной сферой.
"Вот вам итог правления тех, кто думал о себе, а не о людях", - заключил Володин.
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Госдума РФВячеслав ВолодинКрымРоссияУкраинаПолитика
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