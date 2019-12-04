Володин оценил последствия нахождения Крыма в составе Украины

"Республика Крым и Севастополь находились в составе Украины, где вопросы, требующие решения длительное время, на протяжении длительного периода просто оставались нерешаемыми. Огромный ущерб был нанесен Крыму и Севастополю", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы в среду.

Он подчеркнул, что эта территория, благодаря в том числе своему географическую положению, должна была процветать, а оказалась разоренной. По его словам, только сейчас становится ясно, что в Крыму происходило и с правами граждан, и с развитием территорий, и с социальной сферой.