Ольга Бузова представила новогодний трек о нелегкой женской судьбе

Вы ждали новогодний трек? Тот хит, под который будете танцевать все новогодние праздники? Вот он, — написала Бузова в социальной сети.

Тем не менее, в зажигательной песне, записанной в стиле 90-х, исполнительница поет не о предстоящих праздниках, а про о одиноких "девчатах", которым не с кем танцевать, так как ребята "дэнсят" с другими ребятами.