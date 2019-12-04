Ольга Бузова представила новогодний трек о нелегкой женской судьбе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российская телеведущая Ольга Бузова представила в социальных сетях трек "Не виновата", в котором затронута тема ЛГБТ-сообщества.
Вы ждали новогодний трек? Тот хит, под который будете танцевать все новогодние праздники? Вот он, — написала Бузова в социальной сети.
Тем не менее, в зажигательной песне, записанной в стиле 90-х, исполнительница поет не о предстоящих праздниках, а про о одиноких "девчатах", которым не с кем танцевать, так как ребята "дэнсят" с другими ребятами.
Композицию "Не виновата" можно послушать и скачать на всех цифровых площадках.
Несмотря на неоднозначный текст в песне, поклонницам Бузовой песня понравилась.
"Бомбический трек", — написала @pinevich_varvara.
"Супер песня", — поддержала @ognatovalena45.
"Напомнило 2000-е, что-то в стиле "Руки вверх", "Вирус" и т.д.", — прокомментировала @tata_natalukha.
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