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Культура
2019-12-04T15:58+0300
https://ria.ru/20191204/1561952752.html
Ольга Бузова представила новогодний трек о нелегкой женской судьбе
https://cdn25.img.ria.ru/images/155745/60/1557456043_0:302:3072:2030_1036x0_80_0_0_9ef6ecb72af90b30c7fc1557561fde90.jpg
РИА Новости

Ольга Бузова представила новогодний трек о нелегкой женской судьбе

15:20 04.12.2019 (обновлено: 15:58 04.12.2019)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российская телеведущая Ольга Бузова представила в социальных сетях трек "Не виновата", в котором затронута тема ЛГБТ-сообщества.

Вы ждали новогодний трек? Тот хит, под который будете танцевать все новогодние праздники? Вот он, — написала Бузова в социальной сети.

Тем не менее, в зажигательной песне, записанной в стиле 90-х, исполнительница поет не о предстоящих праздниках, а про о одиноких "девчатах", которым не с кем танцевать, так как ребята "дэнсят" с другими ребятами.
Композицию "Не виновата" можно послушать и скачать на всех цифровых площадках.
Несмотря на неоднозначный текст в песне, поклонницам Бузовой песня понравилась.
"Бомбический трек", — написала @pinevich_varvara.
"Супер песня", — поддержала @ognatovalena45.
"Напомнило 2000-е, что-то в стиле "Руки вверх", "Вирус" и т.д.", — прокомментировала @tata_natalukha.
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