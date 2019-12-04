Медведев: Россия придает большое значение взаимодействию с ВОИС

"Мы придаём большое значение взаимодействию со Всемирной организацией интеллектуальной собственности, которую вы уже давно возглавляете. За истёкший период - во всяком случае, мы виделись с вами в 2013 году и в 2016 году - у нас в стране тоже произошли определённые благоприятные изменения в сфере интеллектуальной собственности, связанные в том числе и с нашим участием в ВОИС", - сказал Медведев на встрече.