Медведев: Россия придает большое значение взаимодействию с ВОИС

ГОРКИ, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсисом Гарри заявил, что Россия придаёт большое значение взаимодействию с ВОИС и рада принимать активное участие во всех ее процессах.
"Мы придаём большое значение взаимодействию со Всемирной организацией интеллектуальной собственности, которую вы уже давно возглавляете. За истёкший период - во всяком случае, мы виделись с вами в 2013 году и в 2016 году - у нас в стране тоже произошли определённые благоприятные изменения в сфере интеллектуальной собственности, связанные в том числе и с нашим участием в ВОИС", - сказал Медведев на встрече.
Он отметил, что РФ рада тому, что принимает участие в "различных процессах", которые происходят в ВОИС, и предложил Гарри обсудить вопросы дальнейшего взаимодействия России и организации.