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Медведев: Россия придает большое значение взаимодействию с ВОИС
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РИА Новости

Медведев: Россия придает большое значение взаимодействию с ВОИС

13:41 04.12.2019 (обновлено: 14:00 04.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри во время встречи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри во время встречи
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри во время встречи
ГОРКИ, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсисом Гарри заявил, что Россия придаёт большое значение взаимодействию с ВОИС и рада принимать активное участие во всех ее процессах.
"Мы придаём большое значение взаимодействию со Всемирной организацией интеллектуальной собственности, которую вы уже давно возглавляете. За истёкший период - во всяком случае, мы виделись с вами в 2013 году и в 2016 году - у нас в стране тоже произошли определённые благоприятные изменения в сфере интеллектуальной собственности, связанные в том числе и с нашим участием в ВОИС", - сказал Медведев на встрече.
Он отметил, что РФ рада тому, что принимает участие в "различных процессах", которые происходят в ВОИС, и предложил Гарри обсудить вопросы дальнейшего взаимодействия России и организации.
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Дмитрий МедведевВсемирная организация интеллектуальной собственностиРоссияПолитика
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