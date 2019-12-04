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В Одессе двенадцать человек пострадали при пожаре в колледже
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РИА Новости

В Одессе двенадцать человек пострадали при пожаре в колледже

13:32 04.12.2019 (обновлено: 23:44 04.12.2019)
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© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе, в том числе четверо пожарных, работы по эвакуации людей завершили, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В среду в колледже в Одессе начался пожар. Ранее Госслужба по ЧС сообщала о девяти госпитализированных.
"Работы по эвакуации людей завершили. В результате пожара пострадали 12 человек, из них четверо пожарных", - говорится в сообщении.
Как отмечается, продолжается ликвидация пожара.
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
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Пожар в одесском колледжеОдессаКиевУкраинаВ мире
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