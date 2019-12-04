В Одессе двенадцать человек пострадали при пожаре в колледже

КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе, в том числе четверо пожарных, работы по эвакуации людей завершили, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В среду в колледже в Одессе начался пожар. Ранее Госслужба по ЧС сообщала о девяти госпитализированных.
"Работы по эвакуации людей завершили. В результате пожара пострадали 12 человек, из них четверо пожарных", - говорится в сообщении.
Как отмечается, продолжается ликвидация пожара.