Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T15:11+0300
https://ria.ru/20191204/1561952025.html
В Москве снова эвакуируют суды из-за угроз "минирования"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156195/68/1561956875_0:278:2998:1964_1036x0_80_0_0_5b8b789723a23dcdb802ea9da783b63a.jpg
РИА Новости

В Москве снова эвакуируют суды из-за угроз "минирования"

13:32 04.12.2019 (обновлено: 15:11 04.12.2019)
371
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник полиции со служебной собакой у здания Тверского суда Москвы, в котором проходит эвакуация в связи с получением анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. 4 декабря 2019
Сотрудник полиции со служебной собакой у здания Тверского суда Москвы, в котором проходит эвакуация в связи с получением анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. 4 декабря 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник полиции со служебной собакой у здания Тверского суда Москвы, в котором проходит эвакуация в связи с получением анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. 4 декабря 2019
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Волна "минирований" судов продолжается в Москве – в среду уже четыре суда получили письма с угрозами.
Письма поступили в Тверской, Мещанский, Басманный и Перовский суды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"После получения писем с сообщениями о заложенном взрывном устройстве сотрудники и посетители покинули здания судов, проводится проверка", - отметили в пресс-службе.
Позже в Мосгорсуде добавили, что сообщения о "минировании" пришли в еще четыре столичных суда: Кузьминский, Тимирязевский, Чертановский и Хамовнический.
Волна "минирований" по московским судам идет с прошлой недели, все угрозы оказывались ложными.
Сотрудник ФСБ России
15 ноября, 14:30
Жителя Забайкалья осудили за ложное минирование торгового центра
110011
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Здание московского городского суда
Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы на арест журналиста "Росбалта"
Сотрудник МЧС России
На юго-западе Москвы эвакуировали школу после звонка о минировании
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
На Ямале сгорело частное общежитие
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль отметил необходимость нового ДРСМД с участием большинства стран
Здание по адресу: улица Земляной вал, дом 48-Б, где расположенна мемориальная музей-квартира академика А. Сахарова в Москве
ЦОДД предупредил московских водителей о метели
Полиция
В Москве 13 судов и школ получили сообщения о минировании
Заместитель председателя Совета Федерации Ильяса Умаханов на III Международном Ливадийском форуме в Ялте
Вице-спикер СФ раскритиковал роль ЕС в переговорах по Косово
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о штрафе за нарушение норм защиты от терроризма
Международный форум «Открытые инновации - 2018. День второй
Спецпредставитель Путина рассказал, как регионы удерживают стартапы
Последствия обрушения жилого дома в следствии хлопка бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Жильцам обрушившегося дома под Белгородом разрешили забрать документы
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Украина сделает взнос в НАТО для получения помещения в штаб-квартире
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Челябинской области завели дело об изнасиловании школьником девочки
Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк
В Крыму назвали предложение отменить курортный сбор лукавством
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри во время встречи
Глава ВОИС заявил, что Россия развивается семимильными шагами
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии Всероссийского патриотического форума
Кириенко рассказал, как стать успешным человеком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
Лента новостейМолния