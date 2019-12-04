В Москве снова эвакуируют суды из-за угроз "минирования"

Сотрудник полиции со служебной собакой у здания Тверского суда Москвы, в котором проходит эвакуация в связи с получением анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. 4 декабря 2019

Сотрудник полиции со служебной собакой у здания Тверского суда Москвы, в котором проходит эвакуация в связи с получением анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. 4 декабря 2019

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Волна "минирований" судов продолжается в Волна "минирований" судов продолжается в Москве – в среду уже четыре суда получили письма с угрозами.

Письма поступили в Тверской, Мещанский, Басманный и Перовский суды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда

"После получения писем с сообщениями о заложенном взрывном устройстве сотрудники и посетители покинули здания судов, проводится проверка", - отметили в пресс-службе.

Позже в Мосгорсуде добавили, что сообщения о "минировании" пришли в еще четыре столичных суда: Кузьминский, Тимирязевский, Чертановский и Хамовнический.