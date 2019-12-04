В Москве снова эвакуируют суды из-за угроз "минирования"

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Волна "минирований" судов продолжается в Москве – в среду уже четыре суда получили письма с угрозами.
Письма поступили в Тверской, Мещанский, Басманный и Перовский суды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"После получения писем с сообщениями о заложенном взрывном устройстве сотрудники и посетители покинули здания судов, проводится проверка", - отметили в пресс-службе.
Позже в Мосгорсуде добавили, что сообщения о "минировании" пришли в еще четыре столичных суда: Кузьминский, Тимирязевский, Чертановский и Хамовнический.
Волна "минирований" по московским судам идет с прошлой недели, все угрозы оказывались ложными.
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