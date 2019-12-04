Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике

"Это просто ужасно!" — прокомментировал один из пользователей.

"Отвратительно. Туристы, покиньте наши пляжи и перестаньте их уничтожать!", — написал другой.

Позднее Масуд опубликовал пост с фотографией пляжа, который местные жители привели в порядок после туристов, и написал: "Нас было 10 человек. Мы вернули камни на прежние места, но еще много работы впереди".