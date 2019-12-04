Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Австралийцев возмутили надписи из камней, которые оставили туристы на пляже в национальном парке Нуса, сообщает News.com.au
Посетители выложили галькой на песке слова "отправить ню!", "Польша", "веган!", имена и знаки.
Фотографиями с пляжа в соцсети поделился местный житель Деннис Масуд.
"Это просто ужасно!" — прокомментировал один из пользователей.
"Отвратительно. Туристы, покиньте наши пляжи и перестаньте их уничтожать!", — написал другой.
Позднее Масуд опубликовал пост с фотографией пляжа, который местные жители привели в порядок после туристов, и написал: "Нас было 10 человек. Мы вернули камни на прежние места, но еще много работы впереди".