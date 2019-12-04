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Туризм
2019-12-04T23:32+0300
https://ria.ru/20191204/1561951960.html
Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
https://cdn24.img.ria.ru/images/152312/67/1523126765_0:214:2000:1339_1036x0_80_0_0_4ec170cd82ad59771438fd63f4250ae4.jpg
РИА Новости

Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике

23:32 04.12.2019
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© Depositphotos / jovannigУайтхейвен Бич, Австралия
Уайтхейвен Бич, Австралия
© Depositphotos / jovannig
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Австралийцев возмутили надписи из камней, которые оставили туристы на пляже в национальном парке Нуса, сообщает News.com.au
Посетители выложили галькой на песке слова "отправить ню!", "Польша", "веган!", имена и знаки.
Фотографиями с пляжа в соцсети поделился местный житель Деннис Масуд.
"Это просто ужасно!" — прокомментировал один из пользователей.
"Отвратительно. Туристы, покиньте наши пляжи и перестаньте их уничтожать!", — написал другой.
Позднее Масуд опубликовал пост с фотографией пляжа, который местные жители привели в порядок после туристов, и написал: "Нас было 10 человек. Мы вернули камни на прежние места, но еще много работы впереди".
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