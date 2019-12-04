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Кремль отметил необходимость нового ДРСМД с участием большинства стран
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РИА Новости

Кремль отметил необходимость нового ДРСМД с участием большинства стран

13:29 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 4 дек - РИА Новости. Россия солидарна с Китаем в вопросе создания договора вместо утраченного ДРСМД, новый договор нужен, но с участием большинства стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комментируя предложение президента США Дональда Трампа создать договор вместо ДРСМД, Песков отметил, что Трамп повторил то, что он уже неоднократно заявлял о том, что, дескать, следовало бы заключить вместо разрушенного ДРСМД новый договор, но в котором, помимо США и РФ, принимал бы участие Китай.
"Трамп ранее заявлял, что у него якобы есть данные, что Китай не против. Эти его данные были незамедлительно опровергнуты из Пекина, где было сказано, что Пекин абсолютно не собирается этого делать", - сказал Песков журналистам.
Он указал, что такая позиция находит понимание в Москве.
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"Об этом также неоднократно говорил наш президент. Смысл заключается в том, что если говорить о руинах ДРСМД, о необходимости компенсации чем-то, то нельзя ставить вопрос только об участии Пекина. В первую очередь, наверное, нужно говорить о странах Западной Европы, на территории которых также располагаются ракеты средней и меньшей дальности", - сказал Песков.
Он добавил, что в этом плане РФ больше импонирует заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который об этом и говорил.
"Новый договор нужен… Мы не можем существовать в условиях вакуума, когда ничто не регулирует с точки зрения международного права такой важный разрез темы стабильности", - заключил пресс-секретарь российского лидера.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДДональд ТрампДмитрий ПесковЕвропаРоссияСШАВ мире
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