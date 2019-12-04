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Украина сделает взнос в НАТО для получения помещения в штаб-квартире
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РИА Новости

Украина сделает взнос в НАТО для получения помещения в штаб-квартире

13:20 04.12.2019 (обновлено: 16:47 04.12.2019)
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© AFP 2019 / Emmanuel Dunand Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AFP 2019 / Emmanuel Dunand
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Украина сделает добровольный взнос в НАТО, чтобы получить помещение в штаб-квартире, сообщил в среду депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"Украина осуществит добровольный взнос в НАТО (в размере - ред.) 850 тысяч евро, что позволит ей получить помещение в штаб-квартире НАТО", - написал Гончаренко в Telegram.
Штаб-квартира НАТО расположена в Брюсселе.
Курс на евроинтеграцию является основой внешней политики Украины. Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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