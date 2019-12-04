Историку Соколову поменяли сокамерника в "Бутырке", сообщили в ОНК

На прошлой неделе Соколова перевели из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в московский изолятор для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

"Вчера мы посетили в психиатрической больнице СИЗО "Бутырка" Олега Соколова <…>. Сейчас он находится с сокамерником, обвиняемым в краже. Ранее был обвиняемый в изнасиловании. Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил. Я видел у него "Фауста" Гете. Соколов отметил, что питание в "Бутырке" хорошее. Согласно моим данным, до Нового года он точно будет в Москве", — рассказал Мельников.

Он отметил, что, по словам Соколова, на него не оказывалось никакого давления, перевод из Санкт-Петербурга прошел без проблем.

"Единственное, что ему не понравилось, — состояние туалета. Согласно правилам в местах принудительного содержания, за чистотой камер и отхожих мест обязаны следить сами арестанты. В ближайшее время ему выдадут необходимые моющие средства", — добавил Мельников.