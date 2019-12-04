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2019-12-04T22:38+0300
https://ria.ru/20191204/1561950981.html
Историку Соколову поменяли сокамерника в "Бутырке", сообщили в ОНК
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РИА Новости

Историку Соколову поменяли сокамерника в "Бутырке", сообщили в ОНК

13:19 04.12.2019 (обновлено: 22:38 04.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, в суде
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, в суде
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, в суде. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов получил нового сокамерника в СИЗО "Бутырка", сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
На прошлой неделе Соколова перевели из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в московский изолятор для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
Историк Олег Соколов
19 ноября, 14:12
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"Вчера мы посетили в психиатрической больнице СИЗО "Бутырка" Олега Соколова <…>. Сейчас он находится с сокамерником, обвиняемым в краже. Ранее был обвиняемый в изнасиловании. Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил. Я видел у него "Фауста" Гете. Соколов отметил, что питание в "Бутырке" хорошее. Согласно моим данным, до Нового года он точно будет в Москве", — рассказал Мельников.
Он отметил, что, по словам Соколова, на него не оказывалось никакого давления, перевод из Санкт-Петербурга прошел без проблем.
"Единственное, что ему не понравилось, — состояние туалета. Согласно правилам в местах принудительного содержания, за чистотой камер и отхожих мест обязаны следить сами арестанты. В ближайшее время ему выдадут необходимые моющие средства", — добавил Мельников.
Министр культуры России Владимир Мединский во время Культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
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По версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУМоскваПроисшествия
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