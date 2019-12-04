Песков прокомментировал проект решения "нормандского саммита"

"Любые разговоры сейчас относительно того, что сделают главы государств в Париже в следующий понедельник, нам кажутся преждевременными и неуместными", - сказал Песков.

"Проделана определенная подготовительная работа, сейчас нужно дождаться, когда "нормандская четверка" соберется в Париже, и только потом будет ясно, к какому решению они придут", - добавил он.