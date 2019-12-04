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Песков прокомментировал проект решения "нормандского саммита"
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РИА Новости

Песков прокомментировал проект решения "нормандского саммита"

13:19 04.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 4 дек - РИА Новости. Любые разговоры относительно проекта решений "нормандского саммита" в Париже преждевременны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии - состоится 9 декабря.
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"Любые разговоры сейчас относительно того, что сделают главы государств в Париже в следующий понедельник, нам кажутся преждевременными и неуместными", - сказал Песков.
"Проделана определенная подготовительная работа, сейчас нужно дождаться, когда "нормандская четверка" соберется в Париже, и только потом будет ясно, к какому решению они придут", - добавил он.
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Дмитрий ПесковФранцияГерманияРоссияПарижУкраинаВ мире
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