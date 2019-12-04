Песков прокомментировал проект решения "нормандского саммита"

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 4 дек - РИА Новости. Любые разговоры относительно проекта решений "нормандского саммита" в Париже преждевременны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии - состоится 9 декабря.
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"Любые разговоры сейчас относительно того, что сделают главы государств в Париже в следующий понедельник, нам кажутся преждевременными и неуместными", - сказал Песков.
"Проделана определенная подготовительная работа, сейчас нужно дождаться, когда "нормандская четверка" соберется в Париже, и только потом будет ясно, к какому решению они придут", - добавил он.