2019-12-04T13:31+0300
2019-12-04T13:31+0300
https://ria.ru/20191204/1561950544.html
На месте взрыва под Белгородом завершен разбор завалов
https://cdn21.img.ria.ru/images/156195/03/1561950316_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_192b2233f54b289c12b80346d65f184d.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
На месте взрыва под Белгородом завершен разбор завалов
Взрыв бытового газа стал причиной обрушения дома в Белгородской области. Под завалами погиб один человек, шестеро пострадали, 18 эвакуированы.
В результате взрыва обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Спасательные работы на месте взрыва завершены.