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На месте взрыва под Белгородом завершен разбор завалов
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РИА Новости

На месте взрыва под Белгородом завершен разбор завалов

13:31 04.12.2019
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Взрыв бытового газа стал причиной обрушения дома в Белгородской области. Под завалами погиб один человек, шестеро пострадали, 18 эвакуированы. В результате взрыва обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Спасательные работы на месте взрыва завершены.
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Белгородская областьВидеоПроисшествия
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