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2019-12-04T14:44+0300
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Рэп-группа "Каста" выпустила новый альбом
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РИА Новости

Рэп-группа "Каста" выпустила новый альбом

13:59 04.12.2019 (обновлено: 14:44 04.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчастники группы "Каста" выступают в клубе Stadium в Москве
Участники группы Каста выступают в клубе Stadium в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Участники российской группы "Каста" из Ростова-на-Дону представили новый альбом "Об изъяне понятно", о чем сообщили в инстаграме.

Тринадцать новых песен от нас, четырех состоявшихся и примечательных мужчин. Песни совсем не глупые (кроме парочки). Песни ироничные, тоскливые, трагичные. Но ведь и трогательные и пронзительные, — написали рэперы.

Треки можно послушать или скачать на многих музыкальных платформах, включая Яндекс.Музыку, ВКонтакте, Apple Music.
Группа "Каста" была создана в 1997 году Владиславом Лешкевичем (Влади) и Михаилом Епифановым (Шым), позже к ним присоединился Андрей Пасечный (Хамиль) и Антон Мишенин (Змей).
Рэп-коллектив, как и их работы, не раз признавали лучшим на разных музыкальных премиях. Одним из самых узнаваемых считается трек "Вокруг шум", выпущенный в 2008 году.
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