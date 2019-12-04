Рэп-группа "Каста" выпустила новый альбом

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Участники российской группы "Каста" из Ростова-на-Дону представили новый альбом "Об изъяне понятно", о чем сообщили в инстаграме.

Тринадцать новых песен от нас, четырех состоявшихся и примечательных мужчин. Песни совсем не глупые (кроме парочки). Песни ироничные, тоскливые, трагичные. Но ведь и трогательные и пронзительные, — написали рэперы.

Треки можно послушать или скачать на многих музыкальных платформах, включая Яндекс.Музыку, ВКонтакте, Apple Music.

Группа "Каста" была создана в 1997 году Владиславом Лешкевичем (Влади) и Михаилом Епифановым (Шым), позже к ним присоединился Андрей Пасечный (Хамиль) и Антон Мишенин (Змей).