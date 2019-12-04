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2019-12-04T20:19+0300
https://ria.ru/20191204/1561950118.html
В Госдуме оценили новый отказ в визах США делегации из России
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РИА Новости

В Госдуме оценили новый отказ в визах США делегации из России

13:03 04.12.2019 (обновлено: 20:19 04.12.2019)
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© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Здание посольства России в США. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с "360" назвал ситуацию с отказом российской делегации в американских визах совершенно неприемлемой.
"Ничего нового в поведении США нет. Самое неприятное в этой ситуации, что Вашингтон берет на себя даже полномочия, связанные с тем, чтобы давать или не давать возможность въехать на территорию США делегациям, которые прибывают туда для работы в ООН и ее подразделениях", — заявил парламентарий, добавив, что нахождение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не подразумевает, что США могут таким образом регулировать работу организации.
Олег Морозов
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США объявили России беспрецедентную визовую войну, заявил Морозов
По его словам, инцидент вновь продемонстрировал "гегемонистские устремления" Вашингтона.
Депутат отметил, что способы реагирования должны будут определить в Министерстве иностранных дел России.
"Но если подобные факты будут приобретать систематический характер — а такие признаки уже есть — то не исключаю, что потребуется и реакция парламентариев, причем на уровне государственном и Совета Федерации".
Дмитрий Новиков
Ранее стало известно, что власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России и директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову.
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ООН объяснила, кто должен рассматривать невыдачу виз российским дипломатам
Делегация Казначейства должна была приехать в Вашингтон третьего декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Мальгинов, в свою очередь, должен был посетить Молодежный форум в Нью-Йорке 28-29 ноября.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал очередной отказ российской делегации в визах ударом по двусторонним отношениям, который не останется без последствий.
Константин Косачев
Вчера, 09:44
В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России
США ранее не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся, соответственно, разоружением и правовыми вопросами.
Тогда Россия предложила перевести в Женеву заседания Комиссии ООН по разоружению и Первого комитета Генассамблеи.
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Невыдача виз США делегатам из РоссииДмитрий НовиковМИД РФГосдума РФФедеральное казначейство РФРоссияСШАВ миреПолитика
Популярные комментарии
Занервничали. Мне почему то сразу Мизулина вспомнилась, как она сетовала, что после санкций ЕС она не может к дочке съездить в Швейцарию.
4 декабря, 13:23
Д Денис Хорошев
4260006
давно пора перенести все организации из сша и не езлить туда пока не перенесут.
4 декабря, 13:31
пппавел попов
2300003
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