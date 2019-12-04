В Госдуме оценили новый отказ в визах США делегации из России

"Ничего нового в поведении США нет. Самое неприятное в этой ситуации, что Вашингтон берет на себя даже полномочия, связанные с тем, чтобы давать или не давать возможность въехать на территорию США делегациям, которые прибывают туда для работы в ООН и ее подразделениях", — заявил парламентарий, добавив, что нахождение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не подразумевает, что США могут таким образом регулировать работу организации.

По его словам, инцидент вновь продемонстрировал "гегемонистские устремления" Вашингтона.

Депутат отметил, что способы реагирования должны будут определить в Министерстве иностранных дел России.

"Но если подобные факты будут приобретать систематический характер — а такие признаки уже есть — то не исключаю, что потребуется и реакция парламентариев, причем на уровне государственном и Совета Федерации". Дмитрий Новиков

Ранее стало известно, что власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России и директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову.

Делегация Казначейства должна была приехать в Вашингтон третьего декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Мальгинов, в свою очередь, должен был посетить Молодежный форум в Нью-Йорке 28-29 ноября.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал очередной отказ российской делегации в визах ударом по двусторонним отношениям, который не останется без последствий.

США ранее не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся, соответственно, разоружением и правовыми вопросами.