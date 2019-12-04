Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T23:44+0300
https://ria.ru/20191204/1561949926.html
Площадь пожара в одесском колледже увеличилась до тысячи "квадратов"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156194/91/1561949118_0:557:1000:1120_1036x0_80_0_0_7a350d8cf8d3b498c5ddc360186fc036.jpg
РИА Новости

Площадь пожара в одесском колледже увеличилась до тысячи "квадратов"

12:59 04.12.2019 (обновлено: 23:44 04.12.2019)
207
© Фото : пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациямЛиквидация пожара в Одесском колледже экономики
Ликвидация пожара в Одесском колледже экономики
© Фото : пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
КИЕВ, 4 дек – РИА Новости. Площадь пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса составляет тысячу квадратных метров, есть угроза обрушения конструкций, сообщила в среду Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар начался на третьем этаже здания колледжа в Одессе, проводится эвакуация
"Одесса: продолжается ликвидация пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По состоянию на 11.20 (12.20 мск – ред.), площадь пожара ориентировочно составляет 1000 квадратных метров, существует угроза обрушения конструкций и распространения огня", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Госслужбы по ЧС в Facebook.
Отмечается, что эвакуация в колледже продолжается.
130100
Обсудить 0
Пожар в одесском колледжеОдессаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
СМИ: в Одессе не менее десяти человек пострадали при пожаре в колледже
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
СМИ: в Одессе умерла одна из пострадавших при пожаре в колледже
Московский Кремль
Кремль не имеет данных по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине
Американский сенатор Крис Мерфи
Конгрессмен признал невозможность остановить "Северный поток — 2"
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
В Одессе при пожаре в колледже рухнула крыша
Московский Кремль
Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Полицейский у здания посольства Российской Федерации в Берлине
Германия вышлет двух сотрудников посольства России
Международный форум «Открытые инновации - 2018. День второй
Спецпредставитель Путина рассказал, как регионы удерживают стартапы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией
Эксперты криминалисты на месте инцидента на Лондонском мосту, в результате которого два человека были убиты, в Лондоне, Великобритания. 30 ноября 2019
В Кремле ответили на сообщения об использовании "ТамТама" террористами
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Киев продлил спецпошлины на российские товары
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
СМИ: российского посла вызвали в МИД Германии
Заседание Верховной рады Украины
В Раде рассказали о перепутанном постановлении по НАТО
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
В Одессе двенадцать человек пострадали при пожаре в колледже
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Площадь пожара в колледже в Одессе выросла до двух тысяч квадратов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
Лента новостейМолния