Площадь пожара в одесском колледже увеличилась до тысячи "квадратов"

КИЕВ, 4 дек – РИА Новости. Площадь пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса составляет тысячу квадратных метров, есть угроза обрушения конструкций, сообщила в среду Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар начался на третьем этаже здания колледжа в Одессе, проводится эвакуация
"Одесса: продолжается ликвидация пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По состоянию на 11.20 (12.20 мск – ред.), площадь пожара ориентировочно составляет 1000 квадратных метров, существует угроза обрушения конструкций и распространения огня", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Госслужбы по ЧС в Facebook.
Отмечается, что эвакуация в колледже продолжается.